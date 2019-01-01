بارتوميو: بيان أتلتيكو بخصوص جريزمان بلا قيمة

رئيس نادي برشلونة يرد على بينا أتلتيكو مدريد بخصوص التلاعب في صفقة جريزمان

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قال جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة إن بيان أتلتيكو مدريد بخصوص صفقة انتقال جريزمان إلى البارسا لا يثبت أي شيء على الإطلاق.

وكان أتلتيكو مدريد قد أصدر بيانًا يتهم فيه برشلونة بالتفاوض مع جريزمان وحسم صفقته في مارس، وقتما كان الشرط الجزائي له 200 مليون يورو.

وعلى الرغم من ذلك، قام برشلونة بدفع الشرط الجزائي بعد تخفيضه والبالغ 120 مليون يورو، وحسب أتلتيكو مدريد فإن تخفيض قيمة شرط جريزمان الجزائي جاء بعد اتفاق إدارة الفريق الكتالوني معه.

وحول ذلك، رد بارتوميو على هذا البيان بأنه لا يحمل أي قيمة من الناحية القانونية، نظرًا لأنه لا يثبت شيئًا على الإطلاق.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 15, 2019

وأضاف: "لقد تحدثت مع إداريي أتلتيكو مدريد بعد هذه القصة، أعتقد أنهم يعلمون تمامًا أن ما يقولونه لا يحمل أي إدانة مثبتة"

وتابع: "سنتابع ما سيحدث من تطورات، ولكنني أؤكد للجميع أننا لا نملك أي شيء جديد لكي نقوله بخصوص تلك الواقعة"

وحول المستقبل قال: "ماذا سأريد أكثر من ذلك؟ نحن الآن نمتلك مجموعة من أفضل اللاعبين على مستوى العالم، علينا أن نعمل معهم وننظر فقط للأمام"

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يذكر أن أنطوان جريزمان قد ارتدى القميص رقم 17 في برشلونة، وذلك بعد تقديمه رسميًا للجماهير ولوسائل الإعلام كذلك.