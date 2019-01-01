بارتميو يكررها: هدف برشلونة الفوز بالثلاثية

برشلونة حقق اللقب الأول

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد جوسيب ماريا بارتميو، رئيس برشلونة، على أن الهدف الرئيسي للفريق هذا الموسم هو التتويج بكل الألقاب وتحقيق الثلاثية، وذلك بعد حسم لقب الليجا.

وفاز برشلونة مساء السبت على ليفانتي بهدف مقابل لا شيء عبر ليونيل ميسي، ليحقق لقبه السادس والعشرين في بطولة الدوري الإسباني.

وقال بارتميو للصحافة: "هذا الانتصار يعكس أننا نقوم بالأشياء الصحيحة في هذا النادي، هو رقم ومصدر فخر لنا، هدفنا الرئيسي كان التتويج بالليجا".

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وأضاف: "لن نحتفل بقوة لأن يوم الأربعاء سننافس على دوري الأبطال، هدفنا تحقيق الثلاثية، سنواجه خصم قوي بالأبطال، وفي الكأس خصمنا يتحسن".

وختم: "الدوري نتاج عمل اللاعبين والمدرب ومساندة الجمهور، ليفانتس لعب جيداً وجعلنا نعاني حتى النهاية، كان انتصاراً عظيماً".

ويستضيف برشلونة مساء الأربعاء المقبل ليفربول على ملعب "كامب نو" ضمن ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال.