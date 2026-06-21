باراغواي ضد أستراليا: نظرة مسبقة على مباراة كأس العالم 2026: كل ما تحتاج إلى معرفته

باراغواي ضد أستراليا: تفاصيل المباراة

ستنطلق مباراة باراغواي ضد أستراليا في 26 يونيو 2026 الساعة 02:00 بتوقيت غرينتش و21:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 25 يونيو 2026

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باراغواي ضد أستراليا: خلفية المباراة

تحمل المواجهة المرتقبة في كاليفورنيا تداعيات هائلة، حيث تسعى كلتا الدولتين المنتميتين للمجموعة D إلى تعزيز أو إنقاذ حملتيهما بعد مباريات الجولة الثانية التي اتسمت بحدة شديدة. بعد الجولة الثانية من المباريات التي أحدثت تغييرات جذرية في ديناميكيات المجموعات في مرحلة مبكرة - حيث فرضت الولايات المتحدة هيمنتها الكاملة بفوزها الساحق 2-0 على أستراليا لتضمن صدارة المجموعة، في حين عادت باراغواي بقوة بفوزها الدرامي 1-0 على تركيا رغم طرد ميغيل ألميرون بالبطاقة الحمراء في الشوط الأول - تقلص هامش الخطأ بشكل كبير في ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو (ليفيز ستاديوم). يتوجه الفريقان إلى سانتا كلارا وهما يدركان أن القدرة على التكيف التكتيكي والتعافي البدني السريع من تلك المواجهات المرهقة ستحددان بشكل كامل مسار طموحاتهما في دور خروج المغلوب.

يجب على المدرب الأسترالي توني بوبوفيتش أن يضمن حفاظ فريقه على التركيز الدفاعي والكفاءة التهديفية، مستفيداً من انضباطه التكتيكي الصارم لترسيخ سيطرته على المركز الثاني في المجموعة. سيعتمد بوبوفيتش على نقاطه الهجومية الديناميكية الأساسية ولعبه الانتقالي الخطير لفرض الإيقاع والسيطرة على المناطق الوسطى واختراق خط دفاع أمريكي جنوبي يتمتع بانضباط عالٍ وقوة بدنية كبيرة. في المقابل، يقف أمامهم منتخب باراغواي المتماسك هيكلياً والمتحمس بقيادة غوستافو ألفارو. وبفضل تشكيلة تزخر باللاعبين ذوي القدرات البدنية من الطراز الأول، تمتلك «لا ألبيروجا» خطة لعب صلبة وميزة هجومية قاتلة في الهجمات المرتدة بقيادة ماتياس غالارزا - الذي سجل هدف الفوز الدقيق في الجولة الثانية - وجوليو إنسيسو، الذي يزدهر عندما يتطلب الأمر انضباطاً لا تشوبه شائبة تحت أقصى ضغط.

ستُقام هذه المواجهة في ملعب سان فرانسيسكو باي أريا المتطور، وستكون بمثابة مباراة شطرنج معقدة من التعديلات التكتيكية. لا يستطيع أي من الفريقين تحمل أي انهيار دفاعي آخر في مراحل الانتقال، مما يجعل التواصل في خط الوسط والتغطية الرأسية السريعة العناصر الحاسمة. ستنظر أستراليا إلى هذه المباراة على أنها المنصة المثالية لترسيخ مكانتها كمتأهلة تلقائيًا تحت القيادة الحازمة لبوبوفيتش، بينما تدخل باراغواي الملعب حريصةً على تسخير روحها الجريئة، والتغلب على إيقاف ألميرون، وتحقيق نتيجة حاسمة بكامل النقاط لتتخطى منافستها. مع بدء تبلور الترتيب في المجموعة، ستسيطر الأهمية البالغة لتأمين مكانها في الأدوار الإقصائية على النهج التكتيكي منذ صافرة البداية.

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كيف كان أداء الفريقين في الجولة الثانية؟

الولايات المتحدة 2–0 أستراليا

عانى فريق توني بوبوفيتش من إحباط دفاعي في ملعب سياتل، حيث أجبره الأداء الهجومي الدقيق للفريق المضيف المشارك على تقبل هزيمة قاسية بنتيجة 2-0. وسعياً إلى التعافي وإثبات وجودهم في المجموعة، بدأ منتخب أستراليا المباراة ساعياً إلى تحقيق الاستقرار الدفاعي، لكنه واجه صعوبة في خلق فرص منتظمة في المنطقة الوسطى في مواجهة الضغط الأمريكي المرن.

تداعى تنظيم أستراليا مبكراً بسبب هدف ذاتي مؤلم في الدقيقة 11، مما منح الزخم الكامل للفريق المضيف. اعتمد رجال بوبوفيتش على قوة بدنية صلبة لإغلاق جميع مسارات الانتقالات تماماً خلال معظم الشوط الأول، لكن تنظيمهم الهيكلي انهار تحت الضغط قبل نهاية الشوط مباشرةً عندما سجل أليكس فريمان هدفاً دقيقاً في الدقيقة 43. على الرغم من دفع عدد كبير من اللاعبين إلى الأمام وتغيير أنماط لعبهم في الدقائق الأخيرة، لم تتمكن أستراليا من اختراق الدفاع الأمريكي الصلب، مما اضطرها إلى الدفاع عن مركزها في المجموعة في الجولة الأخيرة.

تركيا 0-1 باراغواي

قدم رجال غوستافو ألفارو عرضاً يتسم بانضباط شديد وقيادة قوية ومرونة خالصة في ملعب سان فرانسيسكو باي أريا، وحافظوا على شباكهم نظيفة تماماً ليتفوقوا على تركيا بفوز حيوي بنتيجة 1-0. سيطرت «لا ألبيروجا» على مجريات المباراة بشكل شبه فوري، وكسرت التعادل في الدقيقة الثانية فقط عندما سجل لاعب الوسط ماتياس غالارزا هدفاً متقناً.

ومع ذلك، واجهت خطتهم التكتيكية المثالية عقبة كبيرة قبل نهاية الشوط الأول مباشرةً، عندما طُرد نجم الفريق ميغيل ألميرون ببطاقة حمراء مباشرة خلال الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول. ورغم خوض الشوط الثاني بأقلية عددية، سيطر التنظيم الهيكلي الصارم لباراغواي على المباراة بشكل كامل. فقد نجح نموذج ألفارو الدفاعي في تحييد تهديدات النجوم أمثال أردا غولر وكينان يلدز بشكل مثالي، حيث أغلق المساحات المركزية وضيّق مسارات الانتقال. ونجحت الخلفية الدفاعية البطولية لألفارو في إغلاق الدقائق المتبقية بنجاح لتأمين النقاط الثلاث، مما ضمن لها شريان حياة حيويًا في المجموعة D.

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ما هي التعديلات التكتيكية التي يجب على المدربين إجراؤها؟

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أستراليا (توني بوبوفيتش)

لا يحتاج بوبوفيتش إلى التخلي عن الخطة الهجومية الشجاعة وسريعة الوتيرة التي سمحت لمنتخب «السوكروز» باكتساب زخم حاسم في بداية البطولة. تثبت الحركة العمودية، والتناوب الحاد على الأجنحة، والتميز في المراحل الانتقالية المدفوع بخيارات هجومية مرنة، أن أستراليا تمتلك الأدوات التكتيكية اللازمة للسيطرة على المباريات على الساحة العالمية.

ومع ذلك، يجب على بوبوفيتش أن يضمن حفاظ فريقه على التركيز الدفاعي التام في مواجهة الفرق التي تستحوذ على الكرة بكفاءة. في مباراتهم السابقة، ترك تشكيل أستراليا الهجومي العدواني أحيانًا مساحات شاسعة مكشوفة عندما تقدم الظهيران إلى عمق الثلث الأخير، مما أدى إلى هزيمة صعبة بنتيجة 2-0 أمام الولايات المتحدة. وفي مواجهة منتخب باراغواي الذي يعتمد على قوة بدنية ورياضية مهيبة، فإن فقدان الكرة بسهولة أثناء التمرير سيكون أمراً قاتلاً. يجب أن يركز تعديل بوبوفيتش الأساسي على محور خط الوسط الدفاعي - وبالتحديد أن يطالب لاعبي خط الوسط المثبتين بوعي موقعي صارم لإغلاق المساحات النصفية المركزية ومنع مهاجمي الهجمات المرتدة من أمريكا الجنوبية من عزل قلب دفاعه.

باراغواي (غوستافو ألفارو)

لا يحتاج غوستافو ألفارو إلى التخلي تمامًا عن النمط العملي الذي مكن فريقه من فرض سيطرته على الدقائق الأولى من المباراة، قبل أن تُجبر البطاقة الحمراء التي حصل عليها ميغيل ألميرون في الشوط الأول الفريق على اللجوء إلى دفاع صعب ومضني لحماية فوزه 1-0 على تركيا. لا يزال الإطار الدفاعي الأساسي والحضور البدني في خط الوسط من الأصول الموثوقة، لكن الجولة الثالثة تتطلب إعادة ضبط هجومية دقيقة في كيفية سيطرة الفريق على الكرة وتقدمها بدون صانع ألعابه الموقوف.

في مواجهة الكتلة الدفاعية العالية والعدوانية لأستراليا، فإن البقاء في تشكيلة أفقية تمامًا أو تدوير الكرة ببطء شديد في الثلث الأوسط سيؤدي إلى إرهاق لا يمكن تحمله ومسارات هجومية يمكن توقعها. يجب أن تركز تعديلات ألفارو التكتيكية على خط الوسط، بتوجيه قادة خط الوسط المخضرمين مثل ماتياس غالارزا لنقل الكرة إلى الأمام بسرعة رأسية أكبر بكثير عند استعادة الكرة. وعندما تتقدم باراغواي، يجب عليها استغلال الممرات الجانبية التي يتركها الظهيران الأستراليان المتقدمان بقوة. وسيكون الاستفادة من الانطلاقات المتداخلة المباشرة والانفجارية للظهيرين الجناحين الديناميكيين لتمديد خط الدفاع الأسترالي أمرًا حاسمًا لتفكيك تشكيلهم الدفاعي المتماسك. ويعد هذا التوسع الجانبي أمرًا بالغ الأهمية لتحرير المساحات الصغيرة عالية القيمة ليستغلها النجم جوليو إنسيسو، مما يمنع الهجوم من أن يُخنق تمامًا في الزحام المركزي.

ما هي آخر أخبار الفريق قبل الجولة الثالثة؟

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أخبار منتخب باراغواي

يتمثل التحدي الرئيسي الذي يواجهه ألفارو قبل التوجه إلى ملعب سان فرانسيسكو باي أريا المتطور في معالجة كفاءة فريقه في الثلث الأخير من الملعب، مع إدارة إعادة تشكيل تكتيكي اضطراري. ورغم خروج الفريق الأمريكي الجنوبي من فوزه البطولي 1-0 على تركيا دون أي مخاوف جديدة بشأن الإصابات، فإن الخبر الأبرز هو الغياب القسري لصانع الألعاب النجم ميغيل ألميرون، الذي سيقضي عقوبة الإيقاف التلقائية بعد حصوله على بطاقة حمراء في الشوط الأول.

ستعتمد باراغواي على نظامها التكتيكي المثبت 4-2-3-1. وسيحتفظ الحارس أورلاندو جيل بمكانه بين القائمين بعد أدائه الرائع. وسيواصل المدافعان المركزيان عمر ألديريت وغوستافو غوميز شراكتهما الدفاعية، ويحيط بهما الظهيران جونيور ألونسو على اليسار وخوان كاسيريس على اليمين.

ويعتمد تشكيل خط الوسط بشكل كبير على القوة في الوسط والحماية الدفاعية. وسيشكل أندريس كوباس وماتياس غالارزا - الذي سجل هدفاً في الجولة الثانية ويجب عليه توخي الحذر بعد حصوله على بطاقة صفراء - محور الثنائي في قلب الملعب. أمامهما، يتولى خوليو إنسيسو مهام الإبداع في الوسط، ويصطف إلى جانبه دييغو غوميز في الجناح الأيمن. ومع إيقاف ألميرون، سيضطر ألفارو إلى اللجوء إلى مقاعد البدلاء لسد الفراغ في الجناح الأيسر. وفي المقدمة، سيقود المهاجم الهدف إيسيدرو بيتا خط الهجوم بثقة لترسيخ قنوات الهجوم المركزية.

أخبار منتخب أستراليا

يواجه بوبوفيتش معضلة اختيار معقدة بنفس القدر وهو يُعد فريقه لضمان التأهل التلقائي من المجموعة D. وأهم نقطة نقاش حول منتخب «السوكروز» هي إدارة الأعباء البدنية والانتعاش النفسي بعد هزيمتهم 2-0 أمام الولايات المتحدة، والتي تركت أثرًا انضباطيًا كبيرًا على خط دفاعهم.

سيتمحور الأساس الهيكلي الأساسي لأستراليا حول تشكيلة 5-4-1 تتسم بانضباط شديد ومرونة كبيرة. على الصعيد الدفاعي، سيشكل المدافعون كاميرون بورغيس (الذي يسعى للتعافي من هدف في مرماه)، وهاري سوتار، وأليساندرو سيركاتي ركيزة خط الوسط في تشكيلة دفاعية مكونة من ثلاثة لاعبين. ويحيط بهم الظهيران جوردان بوس على اليسار وجيسون إيطاليانو على اليمين - وهو خط دفاع يجب أن يظهر انضباطًا هائلاً، حيث يحمل كل من بوس وسوتار وسيركاتي وإيطاليانو بطاقات صفراء من الجولة الثانية. وسيواصل الحارس الشاب باتريك بيتش حراسة المرمى سعيًا للحصول على حماية صلبة ومستمرة.

وسيسعى خط الوسط إلى التحكم في وتيرة المباراة وإعادة تنظيم إيقاع الاستحواذ على الكرة. سيشكل بول أوكون-إنجستلر وأيدن أونيل درع خط الوسط، ويحيط بهما نيشان فيلوبيلاي على الجانب الأيسر واللاعب المخضرم ماثيو ليكي على الجانب الأيمن لتسريع إيقاع الاستحواذ. أما في الهجوم، فستخوض خط الهجوم مباراة مكثفة، حيث سيتولى المهاجم الوحيد محمد توري قيادة المساحات المركزية، موفراً القوة البدنية والاندفاع الانتقالي الضروريين في الثلث الأخير من الملعب لمعاقبة باراغواي في الهجمات المرتدة.

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المواجهات الرئيسية بين باراغواي وأستراليا

جوليو إنسيسو ضد هاري سوتار

بعد أن برز كنقطة محورية خطيرة في هجوم غوستافو ألفارو، يظل خوليو إنسيسو رأس الحربة المفعم بالطاقة والثقة في خط هجوم باراغواي. لعب إنسيسو دورًا سلسًا خلف المهاجم ليقود الهجوم الإبداعي ضد تركيا. وسيكون دور إنسيسو بالغ الأهمية في اختراق التشكيل الدفاعي الأسترالي القوي بدنيًا؛ حيث يجب عليه استخدام حركته الذكية، ومهارته المتفجرة في المراوغة، ومعدل عمله الدؤوب لتمديد خط دفاع الخصم، وإخراج المراقبين عن مواقعهم، وفتح قنوات حيوية في الثلث الأخير ليستغلها اللاعبون على الأجنحة مثل دييغو غوميز.

وقد كُلف بمهمة إيقافه المدافع المركزي هاري سوتار، الذي يُعد دعامة دفاعية حيوية في خط دفاع توني بوبوفيتش. قاد سوتار الكتلة الدفاعية المركزية خلال المباراة السابقة لأستراليا، محاولاً الحفاظ على تماسك خط الدفاع المكون من ثلاثة لاعبين تحت ضغط هائل أمام الولايات المتحدة. ورغم أن البنية الدفاعية لأستراليا مرت بلحظات صعبة وتراكمت عليها البطاقات الصفراء، إلا أن سوتار يتمتع بصفات بدنية من الطراز الأول وهيمنة في الكرات الهوائية تمكنه من مواجهة المهاجمين النخبة. يجب عليه الحفاظ على تركيز مطلق وتواصل لا تشوبه شائبة في المناطق المركزية جنبًا إلى جنب مع كاميرون بورغيس وأليساندرو سيركاتي، مع ضمان استغلال تمركزه لتحييد انطلاقات إنسيسو الحادة في الوسط ومنع باراغواي من اكتساب زخم انتقالي مبكر.

ماتياس غالارزا ضد أيدن أونيل

ماتياس غالارزا، القلب النابض والمحرك الديناميكي لخط وسط باراغواي في الجولة الثانية، مكلف بمهمة تحديد إيقاع الاستحواذ وفتح خطوط دفاع الخصم لصالح «لا ألبيروجا». قدم غالارزا أداءً بارعاً في قلب خط الوسط أمام تركيا، حيث انطلق إلى الأمام ليضفي حيوية بدنية حاسمة وسجل الهدف الوحيد في المباراة. أمام أستراليا، سيكون هدفه الأساسي هو إيجاد المساحات بين الخطوط، وتوزيع الكرة بسرعة عمودية عالية، وتمرير الكرات إلى زملائه الذين ينطلقون بسرعة من الأجنحة. وإذا أتيح لغالارزا الوقت والمساحة الكافيان للالتفاف ومواجهة خط الدفاع، فإن رؤيته ستؤدي بسهولة إلى زعزعة توازن الكتلة الدفاعية الأسترالية.

ويسعى لاعب خط الوسط الأسترالي البارز أيدن أونيل إلى تعطيل هذا الإيقاع الإبداعي السلس. فقد شكّل دعامة خط الوسط في الجولة الثانية، محاولاً توفير الحماية التكتيكية خلال مباراة صعبة ضد الولايات المتحدة. وسيخضع عمله الدفاعي بعيدًا عن الكرة وانضباطه في المراحل الانتقالية لاختبار صعب في ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو. يجب على أونيل أن يدير موقعه بشكل هجومي جنبًا إلى جنب مع شريكه في الوسط بول أوكون-إنجستلر لتضييق المساحة في الوسط، والضغط على محركات بناء الهجمات لدى غالارزا، وحماية خط دفاعه المكون من ثلاثة لاعبين لضمان ألا يسيطر اللاعبون الأمريكيون الجنوبيون تمامًا على الثلث الأوسط ويحصروا أستراليا في قوقعة دفاعية لا يمكنها الصمود.

كيف تبدو الاحتمالات في المجموعة D؟

بعد الجولة الثانية من المباريات، اتسمت المجموعة D بتشكيلة متقلبة للغاية وتنافسية. تحتل الولايات المتحدة الصدارة بفارق مريح برصيد ست نقاط وفارق أهداف +5، بعد أن حجزت رسمياً مكانها في دور خروج المغلوب عقب فوزها الحاسم 2-0 على أستراليا.

وبذلك تحتل أستراليا المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط وفارق أهداف متعادل تمامًا (0)، متعادلة في النقاط مع باراغواي (ثلاث نقاط، فارق أهداف −2) بعد أن حققت «لا ألبيروجا» فوزًا صعبًا بنتيجة 1-0 على تركيا. وتظل تركيا في قاع الترتيب برصيد صفر نقطة. وتعد مباراة الجولة الثالثة المرتقبة في ملعب سان فرانسيسكو باي أريا نقطة تحول حاسمة من الناحية الحسابية لكلا البلدين، حيث يتنافسان على ضمان التأهل التلقائي أو الحفاظ على فرص التأهل ببطاقة دعوة قبل الدخول في الجولة الأخيرة من المباريات.

في حال فوز أستراليا

فإن فوز فريق بوبوفيتش سيرفع رصيد «السوكروز» إلى ست نقاط، مما يضمن لهم على الفور التأهل التلقائي إلى دور الـ32 باعتبارهم الفريق صاحب المركز الثاني في المجموعة. اعتمادًا على النتيجة المتزامنة لمباراة الولايات المتحدة ضد تركيا، فإن فوزًا ساحقًا مقترنًا بهزيمة أمريكية قد يمنحهم نظريًا فرصة ضئيلة للتصدر، على الرغم من أن فارق الأهداف يصب بشدة في صالح الولايات المتحدة. على العكس من ذلك، فإن هذه النتيجة ستجمد رصيد باراغواي عند ثلاث نقاط، مما يضع مصيرها بالكامل في أيدي تصنيفات البطاقة البرية للمركز الثالث، حيث يجعل رصيد ثلاث نقاط مع فارق أهداف سلبي فرص البقاء غير مستقرة للغاية.

إذا فازت باراغواي

إذا تمكن رجال ألفارو من حصد النقاط الثلاث، فسيكون ذلك تتويجاً لانتعاش مذهل للفريق الجنوب أمريكي في مرحلة المجموعات. ورفع رصيد باراغواي إلى ست نقاط سيسمح لها بتجاوز أستراليا وتأمين التأهل التلقائي إلى دور الـ32 مع أقصى قدر من الزخم النفسي بصفتها وصيفة المجموعة. وعلى العكس من ذلك، فإن هذا السيناريو سيجمد أستراليا عند ثلاث نقاط، مما يجبرها على الاعتماد على نتائج غير متكافئة لصالحها في المجموعات الأخرى لمجرد الحصول على فرصة ضئيلة للتأهل عبر تصنيفات البطاقة البرية.

سيناريو التعادل

التعادل في كاليفورنيا سيجعل أستراليا في وضع مريح برصيد أربع نقاط وفي موقع ممتاز للتأهل بصفتها وصيفة المجموعة، نظراً لتفوقها في فارق الأهداف المحايدة على باراغواي. أما بالنسبة لباراغواي، فإن الوصول إلى أربع نقاط سيبقيها عالقة في المركز الثالث. وفي حين أن التعادل يمنع الإقصاء الحسابي الفوري، فإن احتلال المركز الثالث برصيد أربع نقاط وفارق أهداف يبلغ −2 سيجبرها على انتظار انتهاء منافسات المجموعات الأخرى، على الرغم من أن رصيد أربع نقاط يوفر تاريخياً هامش أمان معقولاً للتنافس على بطاقة التأهل إلى دور الـ32.

أخبار الفرق وقوائم اللاعبين

لم يؤكد مدرب منتخب باراغواي، غوستافو ألفارو، التشكيلة الأساسية المحتملة، ولا توجد حالياً أي إصابات أو حالات إيقاف مدرجة في بيانات التشكيلة المتاحة. سيتم إضافة المستجدات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة فور توفر المعلومات.

وبالمثل، حافظ مدرب أستراليا توني بوبوفيتش على سرية خططه المتعلقة باختيار التشكيلة. ولم يتم تأكيد أي إصابات أو حالات إيقاف في صفوف «السوكروز»، كما لم يتم الإعلان عن أي تشكيلة محتملة. وستتبع المزيد من الأخبار المتعلقة بالفريق مع اقتراب موعد المباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

الأداء

سجلت باراغواي فوزين وتعادلًا واحدًا وهزيمتين في آخر خمس مباريات خاضتها. استهلت باراغواي مشوارها في كأس العالم بهزيمة 4-1 أمام الولايات المتحدة في 13 يونيو، بعد فوزها 4-0 في مباراة ودية أمام نيكاراغوا في 5 يونيو. وتشمل النتائج السابقة هزيمة 2-1 في مباراة ودية أمام المغرب، وفوزًا 1-0 على اليونان، وفوزًا 2-1 على المكسيك في نوفمبر 2025. وسجلت باراغواي تسعة أهداف واستقبلت ثمانية أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

فازت أستراليا بثلاث من مبارياتها الخمس الأخيرة، وتعادلت في واحدة وخسرت واحدة. وكانت آخر مباراة لها هي الفوز 2-0 على تركيا في المباراة الافتتاحية لكأس العالم يوم 14 يونيو. وقبل ذلك، تعادلت 1-1 مع سويسرا في مباراة ودية يوم 6 يونيو، قبل أن تخسر 1-0 أمام المكسيك يوم 31 مايو. وتشمل النتائج السابقة فوزًا بنتيجة 5-1 على كوراكاو وفوزًا بنتيجة 1-0 على الكاميرون، وكلاهما في مارس. وسجلت أستراليا تسعة أهداف واستقبلت ثلاثة أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

سجل المواجهات المباشرة

باراجواي آخر مباراتان أستراليا 0 انتصار 1 تعادل 1 انتصار أستراليا 1 - 0 باراجواي

أستراليا 1 - 1 باراجواي 1 الأهداف المسجلة 2 مباريات بأكثر من 2.5 هدف 0/2 سجل كلا الفريقين 1/2

التقى الفريقان مرتين وفقًا للبيانات المتوفرة عن المواجهات المباشرة. وجاءت آخر مواجهة بينهما في 9 أكتوبر 2010، عندما فازت أستراليا على باراغواي 1-0 في مباراة ودية. أما اللقاء الوحيد الآخر المسجل فكان في 7 أكتوبر 2006، في مباراة ودية أيضًا، وانتهت بالتعادل 1-1. وتتمتع أستراليا بالأفضلية في هاتين المباراتين، حيث حققت فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا.

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