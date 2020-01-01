باراتيشي: دوري الأبطال حلم يوفنتوس ورونالدو الأفضل في التاريخ

التفاؤل يسيطر على المدير الرياضي ليوفنتوس قبل مواجهة ليون

راهن المدير الرياضي ليوفنتوس فابيو باراتيشي على فرص النادي في إنهاء عقدته مع كأس دوري أبطال أوروبا، الغائبة عن عملاق تورينو منذ منتصف تسعينات القرن الماضي.

ووصف المسؤول البارز الكأس ذات الأذنين، بالحلم بالنسبة للبيانكونيري وعشاقه، دون استبعاد تحقيق الحلم، نظرًا لتسلح الفريق بالعالمي كريستيانو رونالدو، الذي وصفه باللاعب الأفضل في كل العصور.

وقبل مواجهة ليون في ذهاب الدور ثمن النهائي، قال باراتيشي لشبكة "سكاي سبورتس" إيطاليا "هناك فرق تأسست للفوز بدوري أبطال أوروبا، ولسنا نحن فقط، إنها البطولة الحلم، وفي الحقيقة لدينا فريقًا تنافسيًا على أعلى مستوى، ودائمًا نلعب من أجل الفوز، لكن الفرق الأخرى لديها نفس الأفكار".

المزيد من الفرق

وأضاف "رونالدو أفضل لاعب في التاريخ، لذا وجوده معنا في حد ذاته ميزة للفريق، وفي بعض الأحيان ينس الناس أن لدينا الاستثنائي في إيطاليا وعلينا أن نقدره أكثر".

وتابع "نركز على كل بطولة نشارك فيها من قبل المدرب والنادي والللاعبين، إذ أننا نلعب كل أسبوع في الدوري الإيطالي، لذلك هناك الكثير من الاهتمام والضغط علينا، خاصة وأن كل التوقعات تصب في مصلحتنا بعد الفوز بالدوري آخر 8 سنوات".

وعن كيفية الفوز بدوري الأبطال"كما قلت . هناك فرق تأسست للفوز بدوري الأبطال، وعلينا ألا ننسى أنها تُحسم بسبع مباريات (بعد مرحلة المجموعات)، لذلك التفاصيل تكون مهمة للغاية، بالإضافة إلى الحظ، وهذا لا يعني أن الحظ يأتي مع الهدف، لكن أيضًا من الضروري أن يكون الجميع في حالة جيدة مع تجنب الإصابات والإيقافات".

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وختم حديثه "هدفنا الفوز في كل مباراة، ونستهدف الفوز بالدوري الإيطالي للموسم التاسع على التوالي وكذلك العاشر، هذا ليس مجرد رقم بل إنجاز كبير، وبالنسبة لدوري الأبطال، سنحاول الفوز في كل مباراة لنصل إلى النهائي وبالطبع .. (الفوز باللقب)".

وسيخوض يوفنتوس مباراة ذهاب دور الـ16 لدوري الأبطال مساء اليوم على ملعب "جروباما"، فيما سيستضيف ملعب "يوفنتوس آرينا" مباراة الإياب في الموافق السابع عشر من الشهر المقبل.