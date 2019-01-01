باراتيتشي يواصل مراقبة أهداف يوفنتوس في دوري الأبطال

يوفنتوس يجهز للموسم المقبل

فيسبوك تويتر هيثم محمد

واصل المدير الرياضي ليوفنتوس فابيو باراتيتش مراقبة أهداف الفريق المستقبلية وشوهد حاضراً في مدرجات ملعب "يوهان كرويف" مساء الأربعاء في مباراة أياكس وريال مدريد.

وحضر باراتيتشي الثلاثاء مباراة روما وبورتو بالملعب الأوليمبي في العاصمة الإيطالية، وأشارت التقارير أنه كان متواجداً لمراقبة موهبة الجيالوروسي نيكولو زانيولو.

وتحدثت التقارير أن سبب تواجد باراتيتشي في أمستردام هو مشاهدة قائد أياكس ماتياس دي ليخت عن قرب، خصوصاً وأن يوفنتوس يراقب اللاعب منذ مدة.

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وأفادت الصحف الإيطالية أن يوفنتوس يعول على علاقته مع وكيل اللاعب مينو رايولا، بالإضافة لحارسه السابق إيدوين فان دير سار، والذي يشغل منصب إداري في أياكس.

ويسعى يوفنتوس لحسم الصفقة مبكراً، خصوصاً في ظل التنافس الكبير مع عدة أندية مهتمة بخدمات دي ليخت، وعلى رأسها برشلونة الذي حسم ضم زميله فرينكي دي يونج.

يُذكر أن يوفنتوس سيلعب الأسبوع المقبل في دوري الأبطال أمام أتلتيكو مدريد في العاصمة الإسبانية في ذهاب دور الستة عشر.