باراتيتشي: نحترم ميسي ولكن رونالدو الأحق بجائزة الأفضل

المدير الرياضي ليوفي يدعم مهاجمه..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى فابيو باراتيتشي المدير الرياضي ليوفنتوس اعتقاده أن كريستيانو رونالدو نجم البيانكونيري كان الأحق بجائزة "الأفضل" التي قدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في حفله السنوي.

وكان ليونيل ميسي قد توج بالجائزة أمس، متفوقاً على رونالدو وفيرجيل فان دايك مدافع ليفربول.

وقال باراتيتشي:"نحترم ميسي، ولكن كريستيانو رونالدو استحق الفوز بجائزة الأفضل".

وأضاف:"اعتقدنا أنه بعد الموسم الماضي الذي فاز خلاله بدوري الأمم الأوروبية مع البرتغال، والدوري الإيطالي والسوبر الإيطالي مع يوفي، كان يستحق الفوز بالجائزة".

وأوضح:"من المؤسف غيابه عن مباراة الليلة، ولكن كان لديه إصابة طفيفة، وسنرى كيف يشعر في نهاية الأسبوع".

وكان رونالدو قد غاب عن مباراة الفريق ضد بريشيا والتي انتهت بفوز السيدة العجوز بهدفين مقابل هدف وحيد للإصابة.

يذكر أن صاروخ ماديرا غاب أيضاً عن حفل توزيع الجوائز، حيث تشير التقارير أنه علم مسبقاً بعدم فوزه بالجائزة.