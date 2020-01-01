باراتشي يكشف حقيقة مفاوضات برشلونة وبيرنارديسكي وموقف تشان ودي تشيليو

كل شيء وارد..

كشف فابيو باراتشي، المدير الرياضي ليوفنتوس، عن إمكانية رحيل الثنائي ماتيا دي تشيليو وإيمري كان خلال الأيام المتبقية لسوق الانتقالات الشتوية الحالية.

الصحف الفرنسية تحدثت عن اقتراب اليوفي من إبرام صفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان ينتقل بمقتضاها دي تشيليو إلى البي آس جي مقابل انضمام لافرين كوزاوا إلى البيانكونيري.

باراتشي في تصريحات للصحافة الإيطالية قال "هناك فرص في السوق والأندية تتحدث مع بعضها، دي تشيليو وكورزاوا هي فرضية وسنرى إذا كانت ممكنة في الأيام المقبلة.".

الصحف الألمانية من جهة أخرى تحدثت عن اقتراب تشان من الانضمام إلى بوروسيا دورتموند بعدما وافق على تخفيض راتبه، ولم ينف باراتشي بدوره الامر.

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وتابع حديثه بقوله "إيمري تشان لاعب مهم وسنكون سعداء إذا بقيّ، ولكن إذا وجدنا حلًا يرضي جميع الأطراف، فيمكنه بعد ذلك أن يتخذ خطوة.".

كما استطرد "لديه الكثير من السائلين عنه في أوروبا، ويُنظر إليه أنه واحد من أفضل لاعبي منتصف الملعب حول العالم، لذلك فأن يحظى باهتمام هو أمر منطقي وطبيعي.".

أما عن فدريكو بيرنارديسكي والذي ربطته الصحافة ببرشلونة في الأيام القليلة الماضية، نفى باراتشي الأمر شكلًا وموضوعًا، حيث قال "لدى يوفنتوس فريق مليء بالجودة، لذلك من الطبيعي أن تهتم الأندية الأخرى بلاعبينا.".

وأتم "لا توجد مفاوضات حول بيرنارديسكي سواء من برشلونة أو ميلان. الآن نأمل في بقاء تشان، وإن رحل فلن يتم استبدالة.".