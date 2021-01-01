بادرة استثنائية من ميسي لمساعدة الأطفال المرضى، ويدعم لقاحات كورونا بطريقته الخاصة

لقطة استثنائية معتادة..

أعلن ليونيل ميسي، نجم برشلونة، عن مزاد علني لبيع الحذاء الذي حقق وهو يرتديه الرقم القياسي لعدد الأهداف مع نادٍ واحد في مسيرته، للتبرع به إلى مستشفى في برشلونة.

وكان ميسي قد أحرز 644 هدفًا بقميص برشلونة ليصبح أكثر اللاعبين تسجيلًا في تاريخ كرة القدم مع نادٍ واحد متخطيًا الأسطورة بيليه.

ونشرت ميسي بيانًا كتب فيه "الوصول إلى الرقم القياسي بتسجيل 644 هدفًا للنادي نفسه جعلني سعيدًا للغاية، لكني أعتقد أنه من المهم للغاية أن تكون قادرًا على مساعدة جميع الأطفال المرضى الذين يكافحون لمحاولة الشفاء".

كما أضاف "نأمل أن يعمل هذا المزاد على إعطاء رؤية أكبر لهذه المبادرة الاستثنائية، أود أن أشكر الجميع على دعمهم لهذه القضية، وهو أمر مهم جدًا بالنسبة لي".

ومن المتوقع أن يبدأ المزاد على حذاء الدولي الأرجنتيني بـ57 ألف يورو، على أن تذهب قيمته في النهاية إلى مستشفى يونيفرسيتاريو للأطفال.

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إسهامات صاحب الـ33 عامًا لم تتوقف عند هذا الحد، بل إنه أيضًا قد قام بتبرع بثلاثة قمصان موقعة لمنظمة كرة القدم في أمريكا الجنوبية، من أجل المساهمة في نشر لقاح فيروس كورونا بالبلاد.

هذا ما أكده جونزالو بيلوسو، الذي يشغل منصب نائب الأمين العام لكرة القدم ومدير تطوير الكونميبول، عندما أعلن أن جرعة اللقاح التي وصلت إلى أمريكا اللاتينية من الصين كان جزءًا منها بسبب البرغوث.

بيلوسو قال "عند الإعلان عن 50000 جرعة لقاح لأمريكا الجنوبية، أود أن أخبركم أن مديري سينوفاك (مصنع اللقاح) أعربوا عن إعجابهم بليونيل ميسي، الذي أرسل لنا 3 قمصان لهم لذا فهو أيضًا جزء من هذا الإنجاز".