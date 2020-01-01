بادجي: دروجبا مثلي الأعلى.. وأتواصل مع ماني دائمًا

بادجي يتحدث عن الانضمام للأهلي ومثله الأعلى وعلاقته بماني

تحدث أليو بادجي مهاجم الأهلي الجديد عن تجربته مع الفريق المقبلة وطموحاته ومثله الأعلى في كرة القدم بشكل عام.

بادجي انضم للأهلي لمدة 4 مواسم ونصف، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتدعيم هجوم المارد الأحمر استعدادًا للنصف الثاني من الموسم.

وقال بادجي في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "أحب طريقة لعب دروجبا، وفي السنغال كانوا يطلقون على لقب "دروجبا السنغال"، أنا أحب هذا اللاعب وقتاله على الكرة، وإصراره وقوته، وما قدمه لمنتخب بلاده وللأندية التي احترف بها، وهو أمر يدعو للفخر، وأتمنى أن أصبح مثله يوما من الأيام".

وتحدث بادجي عن مواطنه ساديو ماني لاعب ليفربول قائلًا: "ما يقدمه ماني أمر يدعو للفخر للسنغال كلها، فهو لاعب كبير ويقدم مستوى مميزًا مع فريقه ومع منتخب بلاده، وتربطني به علاقة شخصية بحكم أننا نعيش في مدينة واحدة، وقابلته في المطار أكثر من مرة".

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وتابع: "كنت دائم الاتصال به عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو شخص متواضع جدا، ويقدم لي النصائح بشكل مستمر، وسأخبره بأنني أخترت الاحتراف في الأهلي من بين العروض العديدة التي تلقيتها مؤخرا ".

وأردف بادجي: "لقد قدم لي ساديو ماني العديد من النصائح من بينها، أن يكون طموحي هو الاحتراف في الدوري الإنجليزي يوما ما، وأن أقاتل في كل نادٍ ألعب له، وأستغل كل فرصة تسنح أمامي لتسجيل الأهداف، وأن أحرص دائما على تطوير مستواي، حتى أصل لما يؤهلني للاحتراف في الدوري الإنجليزي".