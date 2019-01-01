باتيستوتا يدخل مجال التدريب عن طريق ميدلزبره

أكمل رخصته التدريبية العام الماضي

يطمح جابريل باتيستوتا نجم روما والمنتخب الأرجنتيني السابق، في دخول عالم التدريب من خلال نادي ميدلزبره الإنجليزي.

باتيستوتا يحمل الرخصة التدريبية اللازمة للعمل كمدير فني، لكنه لا يتمتع بأي خبرة، سوى العمل كمدير رياضي لنادي كولون الأرجنتيني في 2013.

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مصدر مقرب من أسطورة التانجو قال في تصريحات صحفية:"جابي لدي سجل جيد جداً كلاعب ومدير رياضي".

وأضاف:"لقد ناقش فكرة العمل في إنجلترا كمدير فني هناك، وهو يتطلع لإيجاد الفريق المناسب الموسم القادم".

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وتابع:"المستقبل مبشر جداً بالنسبة لجابي، حيث أكمل الرخصة التدريبية العام الماضي، وأي نادي يتعاقد معه سيكون محظوظاً".

وأشارت تقارير صحفية أن النادي الذي يتفاوض معه باتيستوتا هو ميدلزبره، والذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الإنجليزية.

ويطمح صاحب الـ50 عاماً، في مساعدة الفريق على العودة مرة أخرى للبريميرليج خلال تجربته الأولى.