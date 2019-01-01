باتيستوتا بعد جراحة الكاحل: كدت أبتر ساقي
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AFP
خضع جابرييل باتيستوتا أسطورة المنتخب الأرجنتيني لجراحة في الكاحل، يتمنى على إثرها أن يعاود السير بشكل طبيعي.
وقال باتيستوتا لكورييري ديلا سيرا الإيطالية:"كنت أبكي من الألم لذلك طالبت الطبيب ببتر ساقي".
وأضاف:"لقد شعرت بالألم والمزيد من الألم، العملية كانت حلاً أطارده منذ 6-7 سنوات".
وأوضح:"خلال 40 يوماً سأعرف إذا كان الألم قد اختفى وإذا ما كنت قادراً على السير كإنسان طبيعي مجدداً".
وتابع:"لقد عانيت نفس المشكلة التي تعرض لها ماركو فان باستن، والذي اكتفى في سن 28 عاماً. أحياناً لم أستطع النهوض من الفراش".
يذكر أن باتيستوتا -50 عاماً- لم يسبق له المعاناة من تلك المشاكل خلال وقت لعبه، حيث سجل 242 هدفاً بقمصان فيورنتينا وروما وإنتر، بالإضافة إلى 54 هدفاً مع الأرجنتين.