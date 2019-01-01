باتيستا: مباراة الأهلي صعبة وسنلعب كما فعلنا من أجل البقاء

الأرجنتيني باتيستا المدير الفني لفريق قطر يؤكد على صعوبة مواجهة فريقه أمام الأهلي في كأس أمير قطر.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد المدير الفني الأرجنتيني باتيستا مدرب فريق قطر على صعوبة مواجهة فريقه المقبلة أمام الأهلي في كأس أمير قطر.

جاء هذا خلال تصريحات أدلى بها خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة وأكد خلالها على قوة المنافس وقدراته الفنية الكبيرة.

وقال باتيستا: "تنتظرنا مواجهة في غاية الصعوبة أمام فريق يقدم مستويات مميزة هذا الموسم، ولديه العديد من العناصر أصحاب المستوى العالي".

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وأضاف: "لدينا طموح كبير للغاية من أجل تحقيق الفوز ومواصلة الانتصارات، رغم ذلك لن تكون المباراة سهلة أبدًا، يجب أن نتحضر بشكل جيد للمباراة".

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وأكمل: "في الفترة الأخيرة حققنا هدفنا بالبقاء في الدوري بعد الفوز على معيذر في اللقاء الفاصل، ثم كررنا الفوز في كأس الأمير، والآن نريد أن نستكمل المسيرة".

جدير بالذكر أن مباراة الغد ستقام في الثامنة بتوقيت قطر على ملعب ثاني بن جاسم ضمن لقاءات الجولة الثانية من بطولة كأس قطر.