باتو: أنتظر مكالمة مالديني للعودة إلى ميلان

كشف أليكساندر باتو لاعب أورلاندو سيتي الأمريكي، عن رغبته في العودة مرة أخرى إلى صفوف فريقه السابق ميلان.

ولعب باتو مع النادي الإيطالي في الفترة من 2007 إلى 2013، وسط توقعات عالية، ولكنه فشل في الوصول إلى طموحات الجماهير منه.

وخاض بعدها اللاعب العديد من التجارب في البرازيل والصين وإسبانيا وإنجلترا، ليصل به الحال في الدوري الأمريكي، ليبدي استعداده للعودة للروسونيري.

وقال صاحب الـ32 سنة لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت":"أشعر أنني بحالة جيدة في أورلاندو ولدي عقد هنا، ولكن باولو مالديني يعلم أنني مستعد للعودة لميلان".

وأضاف:"أنا أكثر نضجًا الآن ولدي موقف مختلف تجاه كرة القدم، أفتقد إيطاليا والإيطاليين، وأقول لزوجتي دائمًا أنني سأجلبها إلى إيطاليا يومًا ما".

وتابع:"بالنسبة لي ميلان كانت مدينة مهمة، تعلمت أشياء كثيرة بها وأفتقد كل شيء هناك، أود العودة إلى هناك لأن النادي منحني كل ما في وسعه وكنت صغيرًا جدًا عندما انضممت للفريق وكنت وحدي في اللحظات الصعبة، والداي قاما بقضاء بعض الوقت معي وعادا بعدها إلى البرازيل، لو كانا معي لفترة أطول لكنت تلقيت المزيد من الدعم".

جدير بالذكر أن باتو لعب 150 مباراة طوال مسيرته مع ميلان في إيطاليا، ونجح خلالها في تسجيل 63 هدفًا وصناعة 18 بكل المناسبات.

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