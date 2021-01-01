باتشيكو: رحيلي عن الزمالك؟ مستعد للتواجد في المران .. والإدارة لم تنفذ مطالبي

الزمالك حقق فوزًا هامًا على سيراميكا كليوباترا بالدوري المصري الممتاز

تحدث البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك عن أزمة رحيله الذي اقترب حسب ما انتشر خلال الساعات الأخيرة، وأكد أنه لا يعرف أي شيء حتى الآن عن هذا الأمر.

ووصل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للتعاون السعودي السابق، إلى القاهرة من أجل تولي تدريب الفريق الأبيض حسب تأكيدات الصحف المصرية خلال الساعات الأخيرة.

وقال باتشيكو في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب الفوز على سيراميكا كليوباترا: "أنا هنا من 5 أشهر ولم تنفذ الإدارة أي من طلباتي بشأن التعاقد مع لاعبين، أنا المدرب الوحيد الذي حدث معه ذلك في الدوري".

وأضاف البرتغالي: "سعيد للغاية بكل الناشئين، سعيد بأحمد عيد وأسامة فيصل وحسام عبدالمجيد وغيرهم، الذين سيكونوا هم مستقبل فريق الزمالك خلال السنوات المقبلة".

وتابع المدير الفني للزمالك: "أعرف التساؤلات التي ترغبون في إجابات عليها، لكن ليس لدي أي معلومة حتى الآن عن مسألة رحيلي، لم يصلني أي شيء من الإدارة حتى الآن، وأنا مستعد أن أتواجد في تدريب الفريق غدًا".

ورفع الزمالك رصيده إلى 33 نقطة في صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، ويستعد لمواجهة قوية مع الترجي التونسي ضمن الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا الأسبوع المقبل.