باتشواي يتمسك بالفرصة مع تشيلسي

اهتمام كبير من كريستال بالاس بضمه

يستعد المهاجم البلجيكي ميتشي باتشواي، للبقاء بصفوف تشيلسي والقتال على مركزه، طمحاً في الحصول على مكان أساسي الموسم القادم.

باتشواي ذهب معاراً العام الماضي لكريستال بالاس، نظراً لخروجه من حسابات المدرب السابق ماوريسيو ساري.

ومع قدوم فرانك لامبارد واستمرار العقوبة الموُقعة على تشيلسي، بعدم ضم لاعبين جدد على مدار الموسم، يرفض باتشواي فكرة الرحيل هذا الصيف.

تقارير صحفية أكدت اهتمام كريستال بالاس بضم البلجيكي، ولكن تشيلسي طلب 40 مليون إسترليني للتخلي عنه.

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رغبة اللاعب نفسه تميل نحو البقاء، والمنافسة مع تامي أبراهام وأوليفييه جيرو في خط الهجوم.

ويؤمن باتشواي بقدراته في التفوق على الثنائي، خاصة بعد تخلي تشيلسي عن ألفارو موراتا لأتلتيكو مدريد.