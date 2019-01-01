باتريك كلويفرت لجول – هذه نصيحتي لجاستن وأتمنى مواجهة مصر بنهائي أمم أفريقيا

تمنيت بقاءه لموسمين أخرين في أياكس أمستردام وبالفعل نصحته بذلك

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف النجم السابق لفريق برشلونة الإسباني بين عامي 1998 و2004، وثاني أفضل هداف بتاريخ الكرة الهولندية، باتريك كلويفرت عن كواليس علاقته بنجله جاستن لاعب نادي روما الإيطالي الحالي، وكذلك عن توقعاته وأمنيته لبطولة كأس أمم أفريقيا.

النجم الهولندي التاريخي باتريك كلويفرت كشف في تصريحاته لمراسل "جول" عن أمنيته أن يرتدي نجله جاستن لاعب نادي روما الحالي قميص نادي برشلونة يوماً ماً.

وبسؤال مساعد المدير للمنتخب الكاميروني حول انتقاله إلى نادي روما قال، تمنيت بقاءه لموسمين أخرين في أياكس أمستردام وبالفعل نصحته بذلك.

كلويفرت لذي يشغل حالياً منصب سفير للدوري الإسباني حول العالم، أوضح أنه يحرم قرار نجله برحيله إلى روما، مؤكداً أن جاستن يحتاج اللعب والتواجد بشكل أكبر في المباريات الرسمية، حتى يتمكن من إظهار قدراته.

مهاجم المنتخب الهولندي السابق أشار لمراسل جول إلى أنه على تواصل يومي مع جاستن، ويدعمه بشكل كبير، موضحاً أنه أبلغه بضرورة بذل كل الجهد لأنه مازال صغيراً ويمتلك الفرصة لتقديم ما لديه.

وبسؤال كويلفرت عن إمكانية تواجد نجله في برشلونة، أكد أنه بالتأكيد يطمح في ذلك لاستكمال مسيرته مع الفريق الكتالوني، مؤكدا أن تدرج نجله من فريق للأخر هو أمر طبيعي في كرة القدم.

تحولنا للحديث مع كويلفرت الذي سيتواجد في مصر الصيف المقبل مع منتخب الكاميرون المشارك في كأس أمم أفريقيا.

وبسؤاله حول إمكانية قيادة محمد صلاح المنتخب المصري لتحقيق اللقب القاري الأفريقي، ليرد ضاحكاً لا أتمنى ذلك في ظل تواجدنا مع الكاميرون.

وعن الدولي المصري قال، هو لاعب كبير ومن أفضل لاعبي العالم حاليا، كما أنه يقدم أداء مميز سوء مع فريقه ليفربول أو مع منتخب مصر.

وأنهى كلويفرت حديثه بهذا الشأن مؤكدا أنه يتمنى أن يواجه المنتخب المصري في نهائي كأس أمم أفريقيا.

وكان أخر سؤال للمهاجم الهولندي المعتزل حول توقعاته لنهائي كأس آسيا بين منتخبي قطر واليابان، وقال أتوقع أن تصل المباراة إلى ركلات الجزاء.