"باب من الصعب إغلاقه" .. قانوني يحذر النصر والاتحاد من اللجوء لكاس في قضية حمد الله

قضية عبد الرزاق حمدالله صداع في رأس الجميع

حذر الخبير القانوني في المنازعات الدولية أحمد الشيخي ناديي النصر والاتحاد السعوديين، من اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية "كاس"، في قضية اللاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله، مؤكدًا أن وصول هذه القضية للكاس يفتح بابًا صعبًا على الدوري السعودي.

غرفة المنازعات تدين حمد الله والاتحاد:

أزمة كبيرة شهدها الدوري السعودي في نوفمبر 2021، بعدما أعلن النصر فسخ عقد المغربي من طرف واحد، بداعي أسباب قانونية وشرعية، لم يكشف عنها النادي.

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Shahid

بعدها لجأ العالمي واللاعب للجهات الدولية، للفصل في الخلافات المادية بينهما، ولا تزال القضية منظورة.

لكن بعدها بأشهر وبعد إعلان النادي الجداوي تعاقده مع حمد الله، حصل النصر على تسجيلات صوتية تُثبت دخول حامد البلوي؛ المدير التنفيذي للاتحاد، في مفاوضات مع المغربي خلال فترة سريان عقده مع العالمي، وهو ما يخالف اللوائح والقوانين.

هذه التسجيلات تأكدت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم من صحتها، لتقرر إيقاف حمد الله أربعة أشهر، والبلوي ستة أشهر، مع تغريمهما ماليًا، وحرمان الاتحاد من التعاقدات لفترة انتقالات واحدة، في أغسطس الماضي.

لكن العميد قدم استئنافه على هذه القرارات أمام مركز التحكيم السعودي، وهي القضية التي لا تزال منظورة أيضًا.

وقبل أيام قبل مركز التحكيم طلب التدابير الوقتية الذي تقدم به العميد، ليرفع الإيقاف عن حمد الله مؤقتًا، لحين الانتهاء من البت في القضية.

قانوني يحذر النصر والاتحاد من اللجوء للكاس:

خلال الساعات الماضية، كثر الحديث في الإعلام عن احتمالية تصعيد القضية للمحكمة الدولية، وهو ما عارضه البعض.

هذا الاقتراح لم يُقابل بالاعتراض فقط، إنما أدعى البعض أنه لا يجوز اللجوء للجهات الدولية في هذه القضية طالما من اختصاص مركز التحكيم.

لكن الخبير القانوني أوضح الشرطين اللذين يمكن بعدهما اللجوء للكاس، لكنه يحذر من هذه الخطوة.

وكتب الشيخي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نعم؛ بإمكان الاتحاد والنصر والاتحاد السعودي الذهاب بقضية حمد الله إلى (كاس)، الخطوات: 1) يوقعون على "إنهاء التحكيم" ويسحبون القضية من المركز، 2) ثم يوقعون "اتفاقية تحكيم" تعطي الاختصاص لمحكمة كاس؛ ويتقاضون بسويسرا".

وأضاف: "هذا جائز ويحصل دائمًا، ولكنه قد يفتح بابًا يصعب إغلاقه".

يذكر أن حمد الله شارك في أول مباراة له بعد تعليق إيقاف، قبل أيام أمام الرائد، وهي المباراة التي فاز بها العميد بهدف نظيف، سجله المدافع المصري أحمد حجازي، ضمن الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

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