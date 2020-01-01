بابلو ماري .. من لاعب مغمور مع مانشستر سيتي إلى بطل ينتظره أرسنال

انضم إلى مانشستر سيتي ولم ير مدرب الفريق حتى!

يقترب المدافع الإسباني بابلو ماري، لاعب فلامنجو البرازيلي من الانضمام إلى أرسنال خلال فترة الانتقالات الحالية.

صاحب الـ 26 عاماً، لم يكن يعلم أن انضمامه إلى فلامنجو في صيف 2019 هو بداية طريقه إلى المجد الذي تأخر كثيراً.

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ماري بدأ مسيرته في كرة القدم مع ريال مايوركا الإسباني، وقضى معظم مسيرته في الدرجة الثانية بإسبانيا، قبل أن ينتقل إلى فلامنجو.

لم يشارك المدافع الإسباني مع الفريق الأول لمايوركا إلا في مباراتين فقط، قبل أن ينتقل إلى فريق جيمانستيك الذي يلعب في الدرجة الثانية أيضاً وقضى معه ثلاثة مواسم.

وفي 2016 ابتسم الحظ لماري عندما وقع مع مانشستر سيتي، ولكن الحظ لم يستمر كثيراً، إذ لم يشارك اللاعب مع الفريق في أي مباراة أو حتى يرى المدرب، وقال في تصريحات صحفية: "لم أذهب إلى مانشستر سيتي إلا للكشف الطبي، فلم أقابل بيب جوارديولا أو لاعب من الفريق الأول".

أعار مانشستر سيتي لاعبه الجديد إلى جيرونا الإسباني التابع لمجموعة سيتي، ومنه إلى فريق ناك بريدا الهولندي، ثم ديبورتيفو الإسباني.

وفي 11 يوليو 2019 تغيرت حياة المدافع الإسباني، عندما وقع مع فلامنجو البرازيلي مقابل 1.5 مليون إسترليني، لتبدأ بعد ذلك قصة النجاح للاعب.

وعن فترته مع فلامنجو قال ماري: "أحببت فكرة اللعب لنادي كبير، لقد أخبروني أنهم يريدون الفوز بالألقاب"، وفي خلال ستة أشهر تحقق ما أرادته إدارة الفريق البرازيلي.

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وفي نوفمبر الماضي دخل بابلو التاريخ رفقة فلامنجو، إذ أصبح أول لاعب إسباني يحقق كأس ليبرتادوريس وانفجر بعدها في البكاء، وبعد الفوز باللقب القاري بـ 24 ساعة حقق فلامنجو الدوري البرازيلي.

وفي ديسمبر الماضي، كاد المدافع الإسباني أن يواصل معانقة الذهب مع فلامنجو، عندما خسر نهائي كأس العالم للأندية أمام ليفربول بهدف دون رد وحصل على المركز الثاني.

في نهاية الموسم ماري كان قد لعب 27 مباراة مع فلامنجو حقق خلالها بطولتين، وأصبح بالنسبة للجماهير بطلاً جديداً.

والآن تواصل كرة القدم ابتسامها للمدافع المجتهد ماري، ويقترب من اللعب في الدوري الأغلى في العالم مع أرسنال، وتبدأ رحلة جديدة للبطل المغمور مع الساحرة المستديرة.