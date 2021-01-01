بإمكانه الرحيل بنهاية الموسم .. شرط سري في عقد لويس سواريز مع أتلتيكو مدريد

انطلاقة مميزة من النجم الأوروجوياني لموسم استثنائي ولكن هل يستمر مع الروخيبلانكوس؟

ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية مفاجأة كبرى في عقد لويس سواريز مع أتلتيكو مدريد، حيث كشفت الستار عن الشرط السري في عقده والذي يجعل بإمكانه الرحيل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الحالي.

وأصبح اللاعب أحد الأعمدة الرئيسية لكتيبة المدير الفني الأرجنتيني دييجو سيميوني حيث يتصدر هدافي الدوري الإسباني في الموسم الحالي متفوقًا على ليونيل ميسي والجميع.

ومنذ أيام، حطم المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز الرقم القياسي المسجل باسم صاروخ ماديرا كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي فيما يتعلق بالأهداف في أول موسم مع فريق بالدوري الإسباني.

ولكن على الرغم من ذلك التأثير الكبير، فإن النجم الأوروجوياني لويس سواريز من الممكن أن يرحل عن الروخيبلانكوس بنهاية الموسم الحالي وفقًا لعقده أتلتيكو.

وحسب ماركا، فإنه عندما تعاقد أتلتيكو مدريد مع لويس سواريز الصيف الماضي، أمضى النادي وقتًا طويلًا في العمل على جميع تفاصيل عقد نحم برشلونة السابق والذي يمتد لعامين.

وفي العقد هناك بعض البنود المختلفة، مثل تلك الخاصة بالمكافآت المتعلقة بعدد الأهداف التي يسجلها، والذي سيمنحه المزيد من الأموال، ولكن هناك بند سيؤثر على مستقبله مع الفريق.

وبخصوص ذلك، يوجد بند في عقد سواريز يسمح له بمغادرة أتلتيكو مدريد في 30 يونيو بالمجان في حال أراد ذلك، على الرغم من امتداد عقده لعامين.

ومع ذلك فإن اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا ليس لديه أي نية للقيام بذلك لأنه سعيد مع فريقه الجديد ويحب العمل مع المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني.

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يذكر أن لويس سواريز قد انتقل خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية من برشلونة إلى أتلتيكو مدريد بعد 6 مواسم قضاها مع العملاق الكتالوني وحقق خلالها العديد من الأرقام الجماعية والفردية.