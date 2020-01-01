بأمر من لامبارد .. هالاند هدف تشيلسي في الصيف

هل يكون تشيلسي بوابة هالاند إلى الدوري الإنجليزي؟

كشفت صحيفة الدايلي ميل البريطانية أن إرلينج هالاند سيكون هدف تشيلسي الأول في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة قبل البحث عن أي لاعب آخر لتدعيم صفوف الفريق.

ويأتي ذلك حسب رغبة المدير الفني، وبأمر من فرانك لامبارد الذي أعلن داخل النادي أن مهاجم بوروسيا دورتموند هو هدفه الأول في الميركاتو.

وبناء على ذلك، كشفت مصادر صحفية إنجليزية على رأسها الدايلي ميل أن تشيلسي سينضم إلى السباق للتعاقد مع إرلينج هالاند المهاجم الفذ لبوروسيا دورتموند.

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يزعم التقرير أن فرانك لامبارد أخبر مجلس الإدارة أن هالاند سيكون في الصيف المقبل لتعزيز صفوف الفريق على الرغم من التعاقد مع تيمو فيرنر الصيف الماضي.

هالاند هو أحد أكثر المهاجمين رواجًا في كرة القدم العالمية اليوم والموهبة الأبرز في العالم فيما يخص اللاعبين أقل من 21 عامًا في الدوريات الأوروبية.

هالاند أثبت أنه يستحق هذه الضجة حيث سجل بالفعل ما يقرب من 100 هدف في مسيرته مع ريد بول سالزبورج ودورتموند على الرغم من كونه يبلغ من العمر 20 عامًا فقط.

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يذكر أن تشيلسي قد أنفق أكثر من 200 مليون يورو على التعاقدات في الصيف الماضي ورغم ذلك تبدو النواقص واضحة في تشكيل المدير الفني الإنجليزي فرانك لامبارد.