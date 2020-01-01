بأمر المحكمة .. جثة مارادونا ممنوعة من الحرق

الأسطورة يثير الجدل حتى بعد موته

أصدرت محكمة أرجنتينية حكماً بمنع حرق جثمان دييجو أرماندو مارادونا بعد وفاته وذلك بسبب قضايا حالية تخص ميراثه وأبوته غير الشرعية لعدد من الأشخاص.

مارادونا توفى نهاية نوفمبر الماضي وتم دفن جثمانه في الأرجنتين بأحد المقابر في السادس والعشرين من نفس الشهر بعد جنازة مهيبة.

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وصدر الحكم مساء الأربعاء بوجوب حفظ جثمان النجم السابق بسبب وجود قضايا نسب تخصه، ولذا قد يتم الرجوع للجثة للحصول على عينة من الحمض النووي.

ويمنع قرار المحكمة عملية حرق الجثة إذا أرادت العائلة، وذلك رغم أن اللاعب تم دفنه بالفعل الشهر الماضي ويستبعد فكرة تغيير الوضع مستقبلاً.

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ويملك مارادونا شرعياً خمسة أبناء، أربعة يعيشون في الأرجنتين، ونجل له في نابولي بإيطاليا والذي رفض في البداية الاعتراف به.

وبحسب التقارير، يوجد ستة أبناء آخرين يطالبون بإثبات أن دييجو مارادونا هو والدهم الشرعي، ومنهم ماجالي جيل التي تقول إنها عرفت إنه والدها فقط قبل عامين وصاحبة الدعوى المذكورة في الخبر.

وحتى الآن يتم توثيق كل ممتلكات النجم الراحل من أجل تقسيمها بحسب وصيته على عائلته وأقاربه.