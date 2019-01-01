بأقل مجهود – الزمالك يتغلب على ديكاداها بسباعية نظيفة

الزمالك يقسو على ديكاداها الصومالي بسبعة أهداف دون رد

فيسبوك تويتر بلال محمد

نجح الزمالك في الفوز على نظيره ديكاداها الصومالي، بسبعة أهداف دون رد في ذهاب الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب برج العرب.

وبعد مرور خمس دقائق من عمر المباراة، تقدم الزمالك بالهدف الأول من علامة الجزاء، عن طريق الوافد الجديد أشرف بن شرقي، بعدما ارتطمت تسديدة زيزو في يد المدافع.

وفي الدقيقة 29 واصل بنشرقي التألق، وتوغل في الجانب الأيسر وأرسل كرة عرضية، حولها مدافع ديكاداها بالخطأ في مرماه معلناً الهدف الثاني.

وقبل نهاية الشوط الأول بلحظات، وبعد تمريرة من شيكابالا تصل الكرة إلى عمر السعيد، الذي يسددها بقوة في الشباك مسجلاً الهدف الثالث للفارس الأبيض.

وبعد مرور ثلاث دقائق فقط من انطلاق الشوط الثاني، تمكن المدافع محمود الونش من تسجيل الهدف الرابع، بعد كرة ركنية وعرضية من حمدي النقاز.

وسريعاً وفي الدقيقة 54، تمكن أشرف بنشرقي، من إضافة الهدف الخامس للقلعة البيضاء، بعد عرضية أرضية من شيكابالا.

وهدأت المباراة قليلاً، وفي الدقيقة 77 استلم كريم بامبو الكرة من مشارف منطقة الجزاء، وتوغل ثم سدد تسديدة أرضية من خارج المنطقة سكنت الشباك بعد محاولة من حارس الفريق الصومالي.

وأهدى بنشرقي، لمصطفى محمد هدية في الدقيقة 80 استقبلها الأخير، لتضعه في مواجهة المرمى الصومالي، ويسدد تسديدة أرضية علي يسار الحارس وتسكن الشباك.