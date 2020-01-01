بأقدام صلاح وجوتا، ليفربول يتفوق على وست هام في مشاركة شرفية لبن رحمة

ليفربول يقلب النتيجة على وست هام في مشاركة محمد صلاح وسعيد بن رحمة.



حقق فريق ليفربول الفوز اليوم على نظيره وست هام بهدفين مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي جمع بينهما في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.



بدأت المباراة بقوة من قبل الضيوف وست هام حيث سجل اللاعب بابلو فورنالس الهدف الأول في المباراة بالدقيقة العاشرة.

جاء الهدف تسديدة رائعة من قبل نجم وست هام الذي استغل كرة عائدة من المدافع جو جوميز بالخطأ، ولم ينجح الحارس البرازيلي أليسون في التعامل معها

ذلك الهدف جعل من ليفربول ثاني أكثر أبطال الدوري الإنجليزي تلقيًا للأهداف في الموسم التالي لتتويجهم خلال أول سبع جولات من البطولة.

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ويحتل المركز الأول في ذلك الرقم السلبي فريق أستون فيلا عن موسم 1897/98 عندما تلقى 17 هدفًا، بينما تلقى الريدز حتى الآن 16 هدفًا.

حاول ليفربول تعديل النتيجة دون خطورة حقيقة على مرمى الضيوف، بالرغم من استحواذ الريدز على الكرة معظم أوقات الشوط الأول.

جاء وقت تعديل النتيجة عندما حصل محمد صلاح لنفسه على ركلة جزاء في الدقيقة الـ41 نفذها ببراعة بتسديدة قوية في منتصف المرمى وعدل بها النتيجة.

ركلة الجزاء كانت الـ 19 على التوالي التي ينجح ليفربول في تسجيلها في المباريات الأخيرة، والـ 13 على التوالي بالنسبة لمحمد صلاح الذي سجل هدفه الـ 22 في آخر 25 مباراة على ملعب أنفيلد.

ألغى حكم اللقاء الهدف الثاني لليفربول والذي سجله ديوجو جوتا بسبب خطأ على ساديو ماني في الدقيقة الـ 77 من عمر المواجهة.

وأضاف اللاعب البرتغالي بنفسه الهدف الثاني الذي احتسبه الحكم هذه المرة في الدقيقة الـ 84 بعد تمريرة سحرية من البديل شيردان شاكيري.

وأصبح جوتا هو أول لاعب يسجل في أول ثلاث مباريات له على ملعب أنفيلد في الدوري الإنجليزي منذ لويس جارسيا في 2004.

بهذه النتيجة يصل فريق ليفربول للنقطة رقم 16 في صدارة الدوري الإنجليزي بعد مرور سبع جولات من انطلاق البطولة.