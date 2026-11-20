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رد الإنجليزي إيفان توني، مهاجم عملاق جدة الأهلي، على أنباء "الخلافات" بين نجوم الفريق الأول لكرة القدم والمدير الفني "الهولندي-الكرواتي" مارينو بوسيتش.

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توني سجل هدفًا؛ ليقود الأهلي للفوز (3-1) ضد عملاق الرياض النصر، في الكلاسيكو المؤجل من الجولة التاسعة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.

ماذا قال إيفان توني؟!

وفي هذا السياق.. نفى توني وجود أي "خلافات" داخل صفوف الأهلي، بين اللاعبين وبعضهم أو مع المدرب؛ كما يزعم البعض.

وأكد المهاجم الإنجليزي في تصريحات لبرنامج "روتانا سبورت مع وليد"، بعد كلاسيكو النصر الكبير، أن الجميع متحد داخل الأهلي؛ سواء عندما كانت النتائج متراجعة، أو بعد الفوز على قلعة العالمي.

وأضاف توني في تصريحاته؛ بخصوص ذلك: "الناس هم من يحبون اختلاق المشاكل".

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وعن سر الفوز ضد فريق النصر الأول لكرة القدم؛ قال توني: "الأمر بسيط.. استيقظنا، حضرنا إلى الملعب وسجلنا الأهداف".

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جدل كبير داخل البيت الأهلاوي

المثير في الأمر أن الأيام الماضية؛ شهدت أخبارًا كثيرة عن خلافات بين نجوم الأهلي وبوسيتش، بالتزامن مع تراجع النتائج.

بل إن بعض التقارير زعمت أن نجوم الفريق الأهلاوي، يتعمدون عدم تنفيذ تعليمات المدير الفني؛ وهو الأمر الذي جعل الأخير يوقف التدريبات الماضية، أكثر من مرة.

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وأساسًا.. مستقبل بوسيتش أصبح يسيل الكثير من الحبر في وسائل الإعلام؛ حيث يقال إن إدارة الأهلي تريد إقالته، مع وقوف "الشرط الجزائي" كعائق.