"إصابة أوليسي بنزلة برد ليس سيئًا" .. روبرتو مانشيني قبل مواجهة فرنسا: لا مكان للخرافات في إيطاليا وأتمنى حماية دوناروما

يستضيف ملعب جوزيبي مياتزا في سان سيرو، ميلانو، منتخب الأزوري بقيادة روبرتو مانشيني، المستعد لهذه المواجهة ذات الطابع الدولي ضد منافس من العيار الثقيل مثل منتخب فرنسا بقيادة المدرب زين الدين زيدان. بعد التعادل 1-1 في مباراة الذهاب، ستُقام المباراة غدًا مساءً، وفيما يلي نورد جميع تصريحات المدرب الفني للمنتخب الإيطالي..

يؤكد مانشيني على الهدف من المباراة: «نسعى بالتأكيد إلى إثبات أنفسنا وتحسين أدائنا. ثم، بطبيعة الحال، وبما أننا نملك سبع نقاط ومباراتين متبقيتين، يمكننا التأهل. يبدو لي أن هذا أمر جيد، وكان في البداية غير متوقع بعض الشيء. كلا الأمرين».

سيتم اتخاذ بعض القرارات، لكن ملعب سان سيرو يوحي بإمكانية مشاركة باريلا وسيسيه: «تأثير سان سيرو لا يؤثر عليّ، وأعتقد أن خياراتي ستكون صائبة بغض النظر عن الملعب. يبدو لي أن هذين اللاعبين قد قدما أداءً ممتازًا في المباريات الأخيرة، وهذا أمر إيجابي لكل منهما ولنا».

هل تؤثر المباراة على تصنيف إيطاليا؟ مانشيني لا يفكر سوى في فرنسا: «أعتقد أننا يجب أن نركز على المباراة، ففي الوقت الحالي لدينا مباراة غدًا وأخرى يوم الأحد. هذه هي الأمور المهمة الآن».

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هل من الصعب تكرار الأداء الذي قدمناه في فرنسا؟: «كانت مباراة جيدة، حتى في اللحظات التي كان علينا فيها الدفاع، لأن فرنسا وضعتنا في موقف صعب كما فعلت مع بلجيكا: إنها منتخب عظيم. لكن كانت هناك أيضًا أمور يمكن تحسينها من جانبنا، ونأمل أن نحسنها غدًا للفوز بالمباراة».

هل سيكون هناك صيحات استهجان ضد الحارس جيانلويجي دوناروما في سان سيرو على خلفية رحيله مجانًا عن ميلان عام 2021؟ مانشيني يأمل ألا يحدث ذلك: «لا صيحات استهجان ضد جيجيو؟ آمل ذلك. جيجيو حارس مرمى رائع، بالإضافة إلى كونه شاباً استثنائياً. بغض النظر عما حدث منذ سنوات، لا أعتقد أنه يستحق الصيحات الاستهجان: نأمل أن يذهب الجمهور إلى الملعب للتشجيع، ونأمل أن نضع أنفسنا في وضع يجعلهم يشجعوننا».

لا مكان للخرافات في صفوف المنتخب الإيطالي: «هل خسرنا آخر ثلاث مباريات في سان سيرو؟ أنا فزت بالمباراة الأخيرة، ولم تكن سهلة على الإطلاق، أمام إنجلترا».

التركيز أيضًا على باستوني وديماركو: «إنهما لاعبان سبق لهما اللعب في خط دفاع مكون من أربعة لاعبين، ويكفي القليل من التدريبات حتى يشعرا بالراحة».

هل تفضل فترة الراحة الطويلة أم العودة إلى النمط التقليدي الذي يمتد لأسبوعين؟: «لم تعجبني فترة الراحة التي شملت أربع مباريات. لو كان لي الخيار، أفضّل النمط التقليدي، بمباراتين في كل مرة».

هل يحتاج الفرنسيون إلى نزلة برد كي تتمكن إيطاليا من هزيمتهم؟ يمازح مانشيني قائلاً: «حسنًا، إذا أصاب نجمهم أوليسيه فليس بالأمر السيئ... بجدية، من الجميل خوض مباريات كهذه مع خصوم أقوياء، هذا هو جمال كرة القدم: علينا أن نلعب بطريقتنا، ونحاول الفوز ونمارس أسلوبنا، مع السعي لتحسين ما قدمناه حتى الآن».

اللاعبون في الأجنحة: «بالتأكيد لدينا في هذا المركز لاعبون شباب، أقل خبرة مقارنة بغيرهم. يمكنهم أن يقدموا أداءً جيدًا في هذه المباريات، وأن يتطوروا. ثم نأمل أن يكونوا جميعًا قد تحسنوا بعد ستة أشهر».

تم استدعاء العديد من اللاعبين، هل يمكن أن يكون ذلك حلاً لتحسين كرة القدم الإيطالية؟: «للأسف، ليس لدي الحل. علينا استدعاءهم للتعرف عليهم مباشرةً، وكان وجود لاعبين أصغر سنًا أمرًا مهمًا للتعرف عليهم وفهم القدرات التي قد يتمتعون بها، حتى من منظور مستقبلي».

ستكون مباراة الغد مختلفة عن مباراة الذهاب بالنسبة لمانشيني: «كانت مباراة الذهاب صعبة في بعض اللحظات، فقد ضغطت علينا فرنسا بقوة، لكننا أبلى بلاءً حسناً في الدفاع. في الشوط الثاني، أنقذنا جيجيو، لكن مباراة الغد ستكون مختلفة، وسنخوضها ساعين إلى الفوز على أحد أفضل الفرق في العالم».

كما سخر المدرب من غياب نجم فرنسا كيليان مبابي قائلاً: «أنا أقترح ألا يخاطروا (يضحك). عليه أن يلعب في دوري أبطال أوروبا، ومن الأفضل ألا يلعب غداً. ومع ذلك، فإن فرنسا تمتلك عدداً كبيراً من المهاجمين، كل واحد منهم أفضل من الآخر، لدرجة أنه من الصعب الاختيار بينهم».

وكلمة عن زيدان كمدرب للمنتخب الفرنسي: «لقد فاز بكل شيء، أو تقريبًا. يبدو لي أنه بدأ بشكل جيد جدًّا، وهو يعرف اللاعبين جيدًا: لقد كان بطلًا عظيمًا، ولديه ماضٍ عظيم مع ريال مدريد، وأعتقد أنه سيحقق مسيرة رائعة أيضًا مع المنتخب الوطني، بفضل اللاعبين الذين لديه وخبرته».

هل سيكون عدد اللاعبين المخضرمين أقل مقارنة بالماضي؟ أجاب مانشيني بوضوح: «الجميع يريدون اللاعبين الشباب، قرأت ذلك في كل مكان ويبدو لي أن هذا أمر صحيح ومنطقي. الجميع يشكون من أنهم لا يلعبون أبدًا، وسنحاول استدعاءهم ونأمل أن نكون قد اخترناهم بشكل صحيح. ثم، إذا كانت هناك مباريات أو مواقف تتيح لنا فرصة استدعاء من يستحقون ذلك، لأنهم يقدمون أداءً ممتازًا في الدوري، فسنفعل ذلك، وقد فعلنا ذلك دائمًا. قد تكون هناك لحظات نحتاج فيها إلى شخص ذي خبرة، لكننا نعرف ما يمكن أن يقدموه لنا: بعضهم نعرفهم جيدًا، والبعض الآخر أقل. لكن التركيز ينصب على الشباب: بالنسبة للشاب، فإن التدرب مع من يلعبون على مستوى عالٍ أمر مهم جدًا".

واختتم مانشيني مؤتمره الصحفي بالحديث عن التسلسل الهرمي بين القائمين: «كل من ماركو كارنيسيكي وجولييلمو فيكاريو حارسان مهمان، والمشكلة تكمن في من يأتي بعدهما: فوجود هذين الحارسين بالإضافة إلى دوناروما أمر مؤسف بالنسبة لزملائهم الشباب، ومن بينهم العديد من اللاعبين المتميزين».