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احتفل روبرتو مانشيني أمس بعيد ميلاده الثاني والستين، ولديه أمنية.

وقال المدير الفني لمنتخب إيطاليا في حوار مع صحيفة «كورييري ديلو سبورت»: «قلتُ إنني سأفوز بكأس العالم، كما قلتُ إننا سنفوز ببطولة أوروبا؟ لا يمكنك أن تسعى للفوز بشيء ما لم تكن مؤمنًا به تمامًا. عندما بنينا المنتخب الأول، لم يكن أحد يؤمن بنا. كنا في المركز السابع أو الثامن أوروبيًا. قال الناس إن فيراتي وجورجينيو لا يستطيعان اللعب معًا، فشكّلا خط وسط رائعًا. خضنا أربع سنوات دون أن نخسر أي مباراة، لقد بنينا شيئًا، ولعبنا جيدًا، بل جيدًا جدًا. والآن علينا أن نكرر ذلك».

ثم تحدث مانشيني عن انفصاله عن منتخب إيطاليا في أغسطس 2023، حين قبل عرضًا مغريًا من السعودية: «كان أصل المشكلة غياب التواصل بيني وبين الرئيس جرافينا. على مدى بضعة أشهر، كان لديّ شعور بأنه ينوي استبدالي عند أول مشكلة. كنا نتحدث عن الجهاز الفني منذ أشهر، وتركتُ الأمر يمر متظاهرًا بأن كل شيء على ما يرام. في الأثناء، مرت الأسابيع وبقيت المسائل دون حل. استأنفنا النقاش بعد دوري الأمم الأوروبية في هولندا ولم نصل إلى أي نتيجة. ثم جاء شهر من الصمت».

وأكمل: «لذلك بدأتُ الحديث مع السعوديين، الذين كانوا قد تواصلوا معي قبل ذلك بوقت طويل. اتصل بي صديق قبل أشهر، وأخبرني ببعض الأمور واقترح عليّ خيارًا من هذا النوع، ففكرتُ فيه. أخطأتُ حين لم أستقل بعد دوري الأمم الأوروبية، لكنني بصراحة لم أكن أريد الرحيل. كنت أريد البقاء. لم تكن لديّ أي نية للمغادرة، لكن أحيانًا تحدث الأمور. أعتقد أنني ارتكبتُ خطأ، قبل كل شيء في طريقة تقييمي لبعض المسائل التي كان يجب معالجتها. لو فعلنا ذلك، لما حدث أي من هذا على الأرجح. كان عليّ أن أستقل الطائرة وأسافر إلى روما وأوضح الأمور مع الرئيس».

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وواصل مدرب السعودية الأسبق: «متى أدركتُ أنني ارتكبتُ خطأ فادحًا؟ على الفور، لكنني لم أستطع التراجع. تبيّن أن تجربة السعودية صعبة للغاية. لو كان لوكا فيالي موجودًا، لتحدثنا وحللنا كثيرًا من الأمور».

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وأتبع: «هل طلبتُ من جرافينا إعادتي بعد رحيل سباليتي؟ لم أكن راضيًا عن الطريقة التي انتهت بها الأمور. عدد من زملائي لم يعجبهم اختيار مالاجو؟ هذا كله حسد. هذه الأمور تحدث في الأندية كل يوم: إقالات واستقالات وعودات. لقد اعترفتُ بخطئي دون البحث عن ظروف مخففة أو أعذار. حاولتُ أن أشرح موقفي واعتذرتُ مرارًا هل عدتُ إلى تدريب منتخب إيطاليا هذا العام بسبب وضع بيرلو؟ الأمر كان نفسه في المرة الأولى. لم أكن المدرب الذي اختاروه، بل كان كارلو أنشيلوتي. لجأوا إليّ حين اختار هو وجهة أخرى. هل أنا رجل محظوظ؟ تحتاج إلى قليل من الحظ بين الحين والآخر».

وأردف: «اضطررتُ إلى استدعاء لاعبين شبان لم يلعبوا بعد في الدوري الإيطالي، إذ إن الإيطاليين لا يمثلون سوى 30% من اللاعبين. إنها نسبة مُحرجة. كل ما يمكنني فعله هو البحث عن لاعبين شبان لديهم إمكانات للتطور. وعليّ أن أخاطر بإشراكهم في مباريات مهمة. هناك شبان يتمتعون بجودة هائلة، لكنهم يحتاجون إلى الوقت والخبرة لإظهارها. المهارة الفنية هي ما يهمني. هذا ما أبحث عنه حين أختار لاعبًا. بعد ذلك أحاول تحديد المركز الأنسب له، لكن ما يحدث على أرض الملعب وحده يمنحني الإجابة».

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وحول وضع الأندية وعلاقتها مع المنتخب في إيطاليا: «الأندية لا تهتم بالمنتخب الوطني، الذي عليه أن يجد الحلول بمفرده. لا جدوى من الشكوى من وضع يتشكّل منذ 20 عامًا على الأقل. علينا فقط أن نجد اللاعبين ونمنحهم الخبرة، حتى لو كان ذلك يعني المخاطرة بخسارة مباراة من حين لآخر. قل لي لماذا يجب أن يهتم الملاك الأجانب بمنتخبنا الوطني».

وأكمل: «هزيمتنا الأخيرة في بلجيكا؟ كانت مؤلمة. في البداية كنا سنرضى بهذا المشوار، لكن حين تصل إلى هذا الحد، تأمل دائمًا في الذهاب أبعد. استحققنا الخسارة أمام بلجيكا. شاهدتُ مباراة الـ4-1 مجددًا لأفهم أسباب هزيمة كهذه. على مدى 45 دقيقة، لم يقدموا أكثر مما قدمناه. غيّرت لقطتان أو ثلاث مجرى المباراة. كنا مهملين بعض الشيء في بعض المواقف الدفاعية. أعتقد أن المباراتين أمام بلجيكا ستكونان أهم وأكثر إفادة من المباراتين أمام فرنسا».

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وعرج مانشيني بالحديث لخيبة أمله في نيكولو زانيولو: «من هو اللاعب الذي لم يحقق إمكاناته، الذي كنت سأراهن على نجاحه لكنه خيّب الآمال؟ لن أعود بعيدًا إلى الوراء. أعتقد أن زانيولو يملك إمكانات كبيرة. حين استدعيته إلى منتخب إيطاليا، بدا في حصته التدريبية الأولى كطفل يلعب مع الكبار. وفي الثالثة، بدا كرجل بالغ يلعب مع البالغين. بالمؤهلات البدنية والفنية التي يملكها، كان يجب أن يكون اليوم نجمًا في الكرة الإيطالية. هل أعتبر أن مشواره مع المنتخب انتهى بعد الحادثة الأخيرة؟ لا. أنا أستدعي اللاعبين الذين يقدمون مستوى جيدًا حين يحين وقت إعلان القائمة، اللاعبين القادرين على تقديم شيء للفريق. فضلًا عن ذلك، تصرّف نيكو دائمًا بشكل لائق معي، بغض النظر عن المشكلات الشخصية التي مرّ بها. آمل أن يبذل كل ما في وسعه ليعود. أحب اللاعبين غير التقليديين لأنهم من يصنعون الفارق. يمكننا العمل على كل المبادئ والخطط التي نريدها ونعرفها، لكن بعض المباريات يحسمها لاعبون يعرفون كيف يلعبون. هكذا هي الأمور. لا يمكنك أن تتوقع السيطرة في كل مرة. عليك أيضًا أن تعرف كيف تعاني، وإذا كان لديك لاعب يملك شيئًا إضافيًا، فبإمكانه أن يحسم المباراة بلقطة واحدة».

وتوقع مانشيني هوية الفائز بالدوري الإيطالي: «من سيفوز بلقب الدوري الإيطالي؟ أعتقد أنه روما. هل سيكون جمهور لاتسيو سعيدًا؟ أعتقد أن إنتر هو الفريق الأفضل. كانت لديّ ثقة كبيرة في نابولي في البداية، لكنه عانى من إصابات كثيرة جدًا. أما بالنسبة إلى لاتسيو، فسأقول هذا: لا تراهنوا على انهياره».