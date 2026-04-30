هل تتأهل إيطاليا؟ .. إنفانتينو يتخذ موقفاً حازماً بشأن قضية مشاركة إيران بكأس العالم 2026

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، خلال افتتاح مؤتمر فيفا في فانكوفر يوم الخميس، أن إيران ستشارك في كأس العالم 2026. وجاء هذا التصريح في أعقاب شائعات جديدة تفيد بأن إيران قد تُستبعد من البطولة بعد أن ألغى وفدها حضوره المؤتمر، مما أثار تكهنات بأن إيطاليا — التي خرجت بالفعل من المنافسة — قد تحل محلها.

وقال إنفانتينو: "دعوني أوضح هذا الأمر على الفور. بالنسبة لأولئك الذين قد يرغبون في قول أو كتابة شيء مختلف: ستشارك إيران، بالطبع، في كأس العالم 2026. وبالطبع، ستلعب إيران في الولايات المتحدة الأمريكية. والسبب بسيط: نحن نتحد. يجب أن نجمع الناس معاً. هذه هي مسؤوليتي. هذه هي مسؤوليتنا".

وكانت كندا قد منعت رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم من دخول مؤتمر الفيفا

وقال الاتحاد الإيراني إن الانسحاب جاء عقب "إهانة" من قبل ضابط شرطة في مطار تورونتو، وفقاً لوسائل الإعلام الإيرانية.

وجاء في البيان أن رئيس الاتحاد مهدي تاج واثنين من المسؤولين الآخرين، الذين دخلوا كندا بتأشيرات رسمية، "عادوا إلى تركيا على أول رحلة متاحة بسبب السلوك غير اللائق لموظفي الهجرة في المطار والإهانة التي وجهت إلى إحدى أكثر الهيئات شرفاً في القوات المسلحة الإيرانية".

وتشير تقارير إعلامية إلى أن تاج تم منعه من الدخول على الرغم من حيازته لتأشيرة صالحة. وبصفته مسؤولاً سابقاً في المخابرات بالحرس الثوري الإيراني — وهي منظمة تصنفها كندا كمنظمة إرهابية — فقد اعتُبر غير مؤهل للدخول.

ومن المقرر أن تواجه إيران نيوزيلندا وبلجيكا في المجموعة السابعة في لوس أنجلوس، ومصر في سياتل.