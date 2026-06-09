إيران ضد نيوزيلندا: نظرة عامة على كأس العالم 2026: كل ما تحتاج إلى معرفته

كأس العالم - المجموعة 7 Los Angeles Stadium

ستنطلق مباراة إيران ونيوزيلندا في 16 يونيو 2026 الساعة 01:00 بتوقيت غرينتش و21:00 بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (15 يونيو).

إيران ضد نيوزيلندا: سياق المباراة

تحمل المباراة الافتتاحية في كاليفورنيا أهمية كبيرة لفريقين مصممين على تحقيق انطلاقة قوية في واحدة من أكثر المجموعات تنافسية في البطولة. مع تزايد التوقعات في الوطن، سيسعى مدرب إيران أمير غالينوي إلى إثبات أن فريقه المتمرس والمحنك يمكنه فرض سيطرته التكتيكية على أكبر مسرح كروي، بقيادة خط هجوم دقيق يضم مهدي تاريمي. يقف في طريقهم منتخب نيوزيلندا الطموح وسريع التطور بقيادة دارين بازلي، الذي حول "البيض" بفضل أسلوبه الحديث القائم على الاستحواذ إلى فريق واثق من قدراته الفنية وقادر على تمرير الكرة بسرعة وتوسيع المساحات أمام المرمى. على خلفية ملعب لوس أنجلوس المذهل (ملعب سوفي)، بمرافقه العالمية المتطورة وتصميمه المميز، من المتوقع أن تكون هذه المباراة واحدة من أبرز مباريات الجولة الافتتاحية.

مع وجود منافسين قويين مثل بلجيكا ومصر في المجموعة G، لا يمكن لأي من الفريقين أن يتعثر في البداية. ستنظر إيران إلى هذه المباراة على أنها فرصة مثالية لتعزيز مكانتها كواحدة من القوى الآسيوية الكبرى واتخاذ خطوة كبيرة نحو كسر حاجزها التاريخي أخيرًا للوصول إلى الأدوار الإقصائية. من ناحية أخرى، تصل نيوزيلندا وهي حريصة على إثبات أن جيلها الصاعد والمليء بالشباب قادر على تحدي القوى التقليدية في هذه الرياضة باستمرار، مكررة الصمود الأسطوري الذي أظهرته في حملتها التي لم تخسر فيها أي مباراة في عام 2010. مع إضاءة الأضواء في جنوب كاليفورنيا، سيكون من المستحيل تجاهل حدة وضغط مباراة افتتاح كأس العالم، حيث من المرجح أن تلعب الانضباط الجماعي والإدارة الدقيقة للمباراة والقدرة على التكيف مع التناوب الصارم في البطولة دورًا حاسمًا في تحديد من سيحصد الفوز الثمين في المباراة الافتتاحية.

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الطريق إلى كأس العالم 2026

هيمنة إيران المستمرة على القارة

حجزت إيران تذكرتها إلى أمريكا الشمالية من خلال أداء ثابت ومهيمن بشكل ملحوظ خلال دورات التصفيات المتعددة المستويات للاتحاد الآسيوي لكرة القدم. من خلال المنافسة في بيئة شديدة التنافسية في مرحلة المجموعات الموسعة من الجولة الثالثة، فرض منتخب "ميل" باستمرار سلطته التكتيكية المتميزة بالخبرة والسرعة العالية على منافسيه الإقليميين لإحباط أي فرصة لحدوث مفاجآت في التصفيات.

كان الدافع الرئيسي وراء مسيرتهم الناجحة عبر القارة هو التوازن الاستثنائي بين الصلابة الدفاعية والفعالية الهجومية. وتحت القيادة الحكيمة لأمير غالينوي، حولت إيران مبارياتها على أرضها إلى حصن منيع، بينما أظهرت انضباطًا جماعيًا شديدًا خلال رحلاتها الصعبة خارج أرضها التي اتسمت بضغوط شديدة. بقيادة الحركات القاتلة واللمسات النهائية الرائعة لمهدي تاريمي في الهجوم، نجحت إيران في تفكيك الخطوط الدفاعية بشكل منهجي، وحجزت رصيدها رياضياً للمشاركة للمرة الثالثة على التوالي في البطولة العالمية قبل انتهاء التصفيات.

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رحلة نيوزيلندا الخالية من الأخطاء في أوقيانوسيا

بينما اعتمدت إيران على رباطة جأش اللاعبين المخضرمين للتغلب على منافسيها في آسيا، حجزت "البيض" مقعدهم في البطولة من خلال تحقيق نتائج ساحقة في تصفيات اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم. وتقبلت نيوزيلندا دورها كقوة إقليمية واضحة تحت قيادة دارين بازلي، ولم تترك أي مجال للخطأ، حيث تفوقت بشكل منهجي على كل منافس في أوقيانوسيا.

كانت السمة المميزة لرحلة نيوزيلندا في التصفيات هي نهج تقدمي قائم على الاستحواذ، مقترناً بسجل دفاعي قوي للغاية خنق الفرق المنافسة منذ صافرة البداية. باستخدام تشكيلة تكتيكية مرنة توسع نطاق الدفاعات، لعبت التشكيلة بثقة هيكلية هائلة، مزجت بسلاسة بين المحترفين المقيمين في أوروبا والواعدين المحليين. من خلال الحفاظ على التركيز المطلق، وتحويل المباريات الصعبة خارج أرضها في المنطقة إلى انتصارات مريحة، وتأمين مكان مباشر في التصفيات دون خسارة أي نقاط، حجزت نيوزيلندا بطاقة تأهلها إلى المسرح الرئيسي للمرة الأولى منذ عام 2010.

أخبار فريق إيران ونيوزيلندا

أخبار منتخب إيران

وصل منتخب إيران إلى معسكره التدريبي في كاليفورنيا بفريق يتمتع بخبرة لا تصدق واستقرار كبير بعد مسيرته الفعالة للغاية خلال دورات تصفيات الاتحاد الآسيوي. يمتلك المدرب أمير غالينوي قائمة من 26 لاعباً متحمسين للغاية للاختيار من بينهم، مع تركيز أجواء المعسكر الداخلي على كسر حاجز مرحلة المجموعات التاريخي أخيراً. الخبر الرئيسي للمنتخب الإيراني هو الحالة البدنية الممتازة لخط هجومه النخبة الذي يلعب في أوروبا، وهو ما يمثل دفعة قوية لاستمرارية تكتيكاته على أرض الملعب.

يحتل مهدي تاريمي مكاناً ثابتاً في التشكيلة الأساسية باعتباره النقطة المحورية التي لا جدال فيها في الهجوم، ومن المتوقع أن يقود وحدة هجومية خطيرة وسريعة. خلف المهاجمين المركزيين، سيتم الاعتماد بشكل كبير على الرؤية الإبداعية والذكاء التكتيكي لسامان غودوس لفتح خطوط دفاع الخصم. على الصعيد الدفاعي، سيشكل الثنائي القوي شوجاي خليل زاده وحسين كناني زاده قاعدة خط الدفاع الرباعي، بينما سيبدأ الحارس المخضرم علي رضا بيرانفاند بين القائمين ليضفي حضوراً مهيباً منذ صافرة البداية.

أخبار منتخب نيوزيلندا

وصل منتخب "الأبيض" إلى لوس أنجلوس وهو يعيش موجة من الثقة الهائلة بعد مسيرته المهيمنة تمامًا والخالية من الهزائم خلال تصفيات أوقيانوسيا. وقد وضع المدرب دارين بازلي اللمسات الأخيرة على تشكيلة شابة وطموحة تضم 26 لاعبًا، تمزج بشكل مثالي بين المواهب الأوروبية الواعدة ذات الإمكانات العالية والنواة المحلية الموثوقة. وفي حين أن تكوين التشكيلة يشير إلى تحول جيلي واضح مقارنة بدورات البطولة السابقة، فإن فلسفة بازلي الحديثة القائمة على الاستحواذ على الكرة لا تزال متأصلة بعمق في جميع أفراد الفريق.

تتركز أخبار الاختيار البارزة حول المهاجم الديناميكي كريس وود، الذي يصل في كامل لياقته البدنية لقيادة الفريق وتوفير حضور هوائي وجسدي متميز في الهجوم. ومن المرجح أن يرافقه إيليجا جاست بسرعته المتفجرة وساربريت سينغ بإبداعه في تشكيلة هجومية مرنة. في خط الوسط، من المتوقع أن يتقدم ليبيراتو كاكاسي لاعب تورينو إلى دور متقدم على الجانب الأيسر لإطلاق الهجمات المرتدة، بينما يحمي الثنائي الدفاعي المنضبط بقيادة ناندو بيناكر الحارس الشاب ماكس كروكومب.

الملفات الشخصية للمدربين وفلسفاتهم التكتيكية

أمير غالينوي (إيران)

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أمير غالينوي، شخصية ذات خبرة كبيرة وتحظى باحترام عميق في كرة القدم الآسيوية، يجلب إلى المنتخب الإيراني البراغماتية الهيكلية والهدوء الذي يتمتع به المخضرمين والانضباط الجماعي الشديد. بعد توليه زمام الأمور للمرة الثانية في هذا المنصب الدولي الحساس، نجح غالينوي في إدارة انتقال سلس بين الأجيال مع الحفاظ على المكانة التاريخية للمنتخب الإيراني كقوة قارية لا تقهر. وقد نال إشادة واسعة النطاق لأسلوبه المباشر في التواصل، وتحسينه للدفاع، وقدرته على تعظيم التناغم القاتل بين نجومه الهجوميّين المقيمين في أوروبا.

من الناحية التكتيكية، يفضل غالينوي نهجاً متوازناً ومنظماً للغاية يتجسد عادةً في تشكيلة 4-2-3-1 الصارمة أو نظام 4-3-3 العملي. تضع فلسفته الأولوية للصلابة الدفاعية والضغط المركزي المكثف، مما يجبر الخصوم على التوجه إلى المناطق الجانبية حيث يمكن لمدافعيه المركزيين ذوي البنية القوية السيطرة. وبمجرد استعادة الكرة، يرفض غالينوي دورات التمرير الأفقية السلبية؛ وبدلاً من ذلك، يطالب بتوزيع الكرة عمودياً بشكل فوري ومباشر لتمزيق دفاعات الخصم في المراحل الانتقالية. وسيكون التحدي التكتيكي الرئيسي الذي يواجهه في لوس أنجلوس هو ضمان أن يحافظ خط دفاعه المخضرم على مستويات تركيزه العالية في مواجهة خصم شاب وحيوي، وتجنب الأخطاء الدفاعية التي قد تعرض خط دفاعه الأربعة لضغط مستمر.

دارين بازلي (نيوزيلندا)

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أثبت دارين بازلي نفسه بقوة باعتباره مهندس عصر حديث وتقدمي لكرة القدم النيوزيلندية، حيث نجح في إعادة منتخب "الأبيض" إلى الساحة العالمية. وقد عزز هذا المدرب الإنجليزي المولد ثقة جماعية هائلة وثقة فنية في صفوف فريق ناشئ سريع النمو، وحظي بإشادة واسعة النطاق لابتعاده بالمنتخب الوطني عن أسلوبه المباشر تاريخياً وتطبيقه لخطة جريئة وتقدمية مبنية على الاحتفاظ بالكرة.

يتبنى بازلي بشكل كامل فلسفة لعب قائمة على الاستحواذ والمرونة، حيث يعتمد عادةً على تشكيلة غير متماثلة 4-3-3 أو تشكيلة ديناميكية 3-4-3 مصممة لفرض وتيرة المباراة. وترتكز هويته التكتيكية على البناء الهجومي المنظم من الخلف، مستفيداً من ظهيري الجناحين المتقدمين ولاعبي خط الوسط المتقدمين لخلق تفوق عددي في الثلث الأوسط من الملعب. يطالب بازلي برباطة جأش فنية مطلقة، ويكلف جناحيه بتمديد الملعب لخلق مسارات تمرير للاعبين المتقدمين. سيكون هدفه الأساسي في هذه المباراة الافتتاحية الحاسمة هو تعطيل خط الوسط البدني الإيراني، والحفاظ على التوازن الهيكلي أثناء الانتقالات الدفاعية، والاستفادة من القوة الهوائية الفائقة لمهاجميه البارزين لاستغلال أي نقطة ضعف في منطقة جزاء الخصم.

قائمة المنتخب الإيراني المكونة من 26 لاعباً

تشكيلة إيران في كأس العالم

حراس المرمى: علي رضا بيرانفاند، سيد حسين حسيني، بايام نيازماند

المدافعون: دانيال إيري، إحسان حاج صافي، صالح حرداني، حسين كناني زادغان، شوجاء خليل زاده، ميلاد محمدي، علي نيماتي، أوميد نورافكان، رامين رضائي

لاعبو الوسط: روزبه تششمي، سعيد عزت اللهي، مهدي غايدي، سامان غودوس، محمد غورباني، علي رضا جاهانباخش، محمد موهيبي، مهدي تورابي، آريا يوسفي

المهاجمون: علي عليبور، دينيس إيكيرت، أمير حسين حسين زاده، شهريار مغانلو، مهدي تاريمي

تشكيلة نيوزيلندا في كأس العالم

حراس المرمى: ماكس كروكومب، أليكس بولسن، مايكل وود

المدافعون: تايلر بيندون، مايكل بوكسال، ليبراتو كاكاسي، فرانسيس دي فريس، كالان إليوت، تيم باين، ناندو بيناكر، تومي سميث، فين سورمان

لاعبو الوسط: لاكلان بايليس، جو بيل، مات غاربيت، إيلي جوست، كالوم ماككوات، بن أولد، أليكس روفر، ماركو ستامينيتش، ساربريت سينغ، رايان توماس

المهاجمون: كوستا بارباروس، جيسي راندال، بن وين، كريس وود

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المواجهات الرئيسية بين إيران ونيوزيلندا

مهدي تاريمي ضد ناندو بيناكر: ستكون هذه المواجهة بمثابة معركة بين العمالقة داخل منطقة الجزاء. تاريمي، المهاجم الإيراني ذو المستوى العالمي والذكاء الفائق الذي قاد حملة تأهل منتخب ميلي، يبرع في التحركات الذكية واللعب البدني القوي وإخراج المدافعين من مواقعهم. سيكون ناندو بيناكر في مرمى النيران تمامًا؛ يجب على قلب الدفاع النيوزيلندي الحازم أن يستخدم سرعته الفائقة في التعافي، ووعيه بالموقع، وحضوره في الكرات الهوائية ليحرم تاريمي من أي مساحة للتراجع، والالتفاف، والتسديد داخل منطقة الجزاء.

كريس وود في مواجهة خط الدفاع المركزي الإيراني القوي بدنيًا: يدخل وود البطولة بصفته القائد الروحي بلا منازع لنيوزيلندا والمصدر الهجومي الرئيسي للفريق. سيسعى وود إلى استلام الكرات الهوائية والدخول في صراعات بدنية داخل منطقة الجزاء، مستفيدًا من قوته البدنية الفائقة وقدرته على التسديد الدقيق لترهيب مدافعي الخصم وتحويل التمريرات العرضية العميقة إلى أهداف. ومع ذلك، فإنه سيواجه قلب دفاع إيراني متناسق للغاية وعدواني للغاية بقيادة حسين كناني زادغان وشوجاء خليل زاده. هل يمكن لقوة وود البدنية الخام وحضوره المخضرم أن يكسران خط دفاع آسيوي عنيد ومتماسك يزدهر على خنق المهاجمين التقليديين؟

سامان غودوس ضد ماركو ستامينيتش: ساحة المعركة التكتيكية النهائية في قلب الملعب. ستامينيتش هو الدرع الدفاعي الذي لا يكل ومصدر التمريرات التقدمية للـ"أول وايتس"، حيث يجلب طاقة هائلة وإحصائيات اعتراضات نظيفة ومقاومة عالية للضغط لترسيخ نظام نيوزيلندا المتدفق. سيكون على غودوس مهمة تنظيم وتيرة الهجوم لفريق "الميلي" من خلال دوره الإبداعي في خط الوسط، مستفيداً من تحركاته الجانبية الحادة، ورؤيته العمودية، وتوليفاته السريعة لإخراج ستامينيتش من موقعه وإشعال انتقالات إيران إلى الثلث الأخير.

أخبار الفريق والتشكيلة

لم يؤكد مدرب إيران أمير غالينوي التشكيلة الأساسية المحتملة، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو إيقافات في الفريق. سيتم إضافة التحديثات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة فور توفر أخبار الفريق.

كما لم يعلن مدرب نيوزيلندا دارين بازلي عن التشكيلة المتوقعة بعد، ولا توجد أي إصابات أو حالات إيقاف في هذه المرحلة. سيتم تأكيد المزيد من المعلومات عن التشكيلة قبل المباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

الأداء

فازت إيران بثلاث مباريات وخسرت اثنتين من آخر خمس مباريات خاضتها. كانت آخر مباراة لها هي الفوز 2-0 في مباراة ودية ضد مالي في 4 يونيو، كما فازت على غامبيا 3-1 وسحقت كوستاريكا 5-0 في تلك السلسلة. وجاءت هزيمتاها الوحيدتان أمام نيجيريا، التي تغلبت عليها 2-1، وتعادل سلبي سُجل كخسارة أمام أوزبكستان في نوفمبر 2025. خلال تلك المباريات الخمس، سجلت إيران 10 أهداف واستقبلت ثلاثة.

حققت نيوزيلندا فوزًا واحدًا وخسرت أربع مباريات من آخر خمس مباريات خاضتها. وجاء فوزها الوحيد على تشيلي بنتيجة 4-1 في مارس 2026، لكن النتائج منذ ذلك الحين كانت سيئة. فقد خسرت 1-0 أمام إنجلترا في 6 يونيو، وهُزمت 4-0 أمام هايتي في 3 يونيو، كما تعرضت للهزيمة أمام فنلندا (0-2) والإكوادور (0-2). استقبلت شباك "البيض" 9 أهداف في آخر أربع مباريات.

سجل المواجهات المباشرة

لا تتوفر بيانات عن المواجهات المباشرة بين إيران ونيوزيلندا في آخر خمس مباريات بينهما. سيتم إضافة المزيد من المعلومات التاريخية عندما تتوفر.

الترتيب

في المجموعة G من كأس العالم 2026، تحتل إيران حالياً المركز الثالث ونيوزيلندا المركز الرابع في الترتيب.