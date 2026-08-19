إيبسويتش تاون ضد سندرلاند: معاينة شاملة للدوري الإنجليزي الممتاز

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 1 22 أغسطس 2026 - 10:00 بورتمان رود

ستنطلق مباراة إيبسويتش تاون ضد سندرلاند يوم 22 أغسطس 2026 عند الساعة 10:00 بتوقيت EST و15:00 بتوقيت GMT.

إيبسويتش عاد إلى الواجهة

أنفق إيبسويتش أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني على 10 صفقات جديدة في محاولة لجعل الفريق أكثر صلابة مما كان عليه بعد الهبوط قبل عامين، عندما ركز على التعاقد مع لاعبين أثبتوا أنفسهم في التشامبيونشيب. ويملك النادي رابع أعلى صافي إنفاق في الدوري الإنجليزي الممتاز وقت كتابة هذه السطور.

انضم إيسا ديوب وساسا لوكيتش من فولهام، بينما تم التعاقد مع فلورنتينو لويس من بيرنلي لتعزيز خيارات خط الوسط. وسيعتمد المدرب جاري أونيل بشكل كبير على لاعب الوسط المبدع العائد خوليو إنسيسو. ويعود الباراجوياني البالغ من العمر 22 عامًا لفترة ثانية مع إيبسويتش بعد فترة قضاها مع برايتون. لكن الصفقة الأكثر لفتًا للأنظار لإيبسويتش هي المهاجم البرازيلي إيمرسون، الذي يصل مقابل 24 مليون جنيه إسترليني من تولوز.

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إيبسويتش سيسعى لفرض افتكاك الكرة

في الموسم الماضي، كان إيبسويتش بارعًا في استغلال افتكاك الكرة في مناطق متقدمة. ونجح في صناعة تسديدات من 22,2% من تلك الحالات، أي أكثر من ضعف متوسط التشامبيونشيب البالغ 10,4%.

سندرلاند أصبح الآن فريقًا راسخًا في الدوري الإنجليزي الممتاز

يمكن القول إنه كان أحد قصص الموسم الماضي، إذ أنهى سندرلاند موسمه الأول بعد العودة إلى EPL في المركز السابع، وهو أفضل مركز له منذ موسم 1999-2000 تحت قيادة بيتر ريد. وسيتعين علينا أن نرى كيف سيتعامل المدرب ريجيس لو بريس مع الأعباء الإضافية لكرة القدم الأوروبية في جدول المباريات، لكنها مشكلة جيدة بكل تأكيد، بينما يبدأ الفريق أول مغامرة قارية له منذ 53 عامًا. ويعد المدافع البلجيكي المخضرم توماس مونييه أبرز صفقة للفريق حتى الآن بعد انضمامه في صفقة انتقال حر من ليل. كما احتفظ النادي بقائده ومحور خط وسطه جرانيت تشاكا رغم اهتمام تشيلسي بالمخضرم السويسري. وسيجاور نجم الكونغو الديمقراطية نوح صادقي تشاكا في ارتكاز مزدوج.

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تفوق معنوي في الشمال الشرقي

حقق فريق لو بريس الفوز ذهابًا وإيابًا على غريمه اللدود نيوكاسل يونايتد، ليمدد سلسلة مبارياته في الدوري بلا هزيمة إلى 11 مباراة.

سندرلاند مرتاح من دون الكرة

سجل سندرلاند خامس أقل معدل استحواذ في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي بنسبة 44,9%، ولم يملك نسبة استحواذ أقل منه سوى الفرق الثلاثة الهابطة وإيفرتون. وسيحتاج إلى تدعيم تشكيلته قبل إغلاق نافذة الانتقالات، مع احتمال خوض أكثر من 50 مباراة هذا الموسم.

Sunderland

التشكيلتان المحتملتان

إيبسويتش (4231): Scherpen؛ O'Shea، Diop، Greaves، Davis؛ Lukic، Nunez؛ Fatawu، Enciso، Maeda؛ Emersonn.

سندرلاند (433): Roefs؛ Mukiele، Ballard، Alderete، Hume؛ Xhaka، Sadiki، Le Fée؛ Talbi، Brobbey، Angulo.

Sunderland

أخبار الفريقين والقائمتان

يفتقد جاري أونيل إلى أزور ماتوسيوا وجاك تايلور بسبب الإصابة بينما يستعد إيبسويتش للمباراة الافتتاحية في الدوري الإنجليزي الممتاز. ولا توجد حاليًا أي حالات إيقاف مسجلة، كما لم يتم الإعلان عن أي تشكيل متوقع مؤكد قبل المباراة. وستتم إضافة التحديثات كلما اقترب موعد انطلاق اللقاء.

يواجه ريجيس لو بريس أيضًا مخاوف تتعلق بالإصابات، إذ يغيب كل من عمر ألديريتي ونوردي موكييلي عن سندرلاند. ولا توجد أي حالات إيقاف للإبلاغ عنها، كما لم يؤكد لو بريس بعد تشكيلته المتوقعة. ومن المنتظر ورود المزيد من أخبار الفريق كلما اقتربت المباراة.

الحالة الفنية

يدخل إيبسويتش هذه المباراة بعدما حقق ثلاثة انتصارات في آخر خمس مباريات ودية خلال فترة الإعداد، مقابل هزيمتين. وكانت أحدث نتائجه فوزًا كبيرًا 3-0 على رايو فاييكانو في 8 أغسطس، كما تفوق أيضًا على لوهافر 1-0 في وقت سابق من الشهر. وجاءت الهزيمتان أمام أكسفورد يونايتد، الذي فاز عليه 2-0، وأوساسونا، الذي انتصر 2-1. وعلى مدار تلك المباريات الخمس، سجل إيبسويتش ثمانية أهداف واستقبل خمسة.

حقق سندرلاند أيضًا ثلاثة انتصارات في آخر خمس مباريات ودية قبل الموسم. وانتهت آخر مبارياته بالفوز 2-0 على لانس في 8 أغسطس، كما تغلب على ريكسهام 1-0 في وقت سابق من فترة الإعداد. وجاءت الهزائم أمام ليدز يونايتد وليفربول، وكانت الأخيرة بنتيجة 4-2. وسجل سندرلاند عشرة أهداف في المباريات الخمس واستقبل ستة، ما يشير إلى نزعة هجومية ظلت حاضرة باستمرار خلال برنامجه التحضيري.

سجل المواجهات المباشرة

جاءت أحدث مواجهة بين الناديين في التشامبيونشيب يوم 13 يناير 2024، عندما فاز إيبسويتش تاون 2-1 على ملعب بورتمان رود. وعبر آخر خمس مواجهات مباشرة مسجلة، يتفوق إيبسويتش بثلاثة انتصارات مقابل فوز واحد لسندرلاند، فيما انتهت مباراة واحدة بالتعادل. والتقى الفريقان في السنوات الأخيرة ضمن منافسات التشامبيونشيب وليج وان، وفاز إيبسويتش في مباراتي التشامبيونشيب كلتيهما.

الترتيب

في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، يحتل إيبسويتش تاون حاليًا المركز 12، بينما يأتي سندرلاند في المركز 19.