"إهانات وتهديدات ورسائل نابية" .. أزمة في برسبوليس قبل لقاء النصر

سبعة أيام فقط على المباراة الآسيوية، وأزمة تضرب برسبوليس

حالة من عدم الاستقرار يعيشها برسبوليس الإيراني قبل مواجهته أمام النصر السعوي، تخدم الأخير، لكن هذه المرة تسبب الجمهور في حرمان النادي من صفقة مهمة.

الفريق الإيراني يستضيف نظيره السعودي في 19 من سبتمبر الجاري، حيث افتتاح مشوارهما في دوري المجموعات من دوري أبطال آسيا.

وبينما كان يسعى برسبوليس في التعاقد مع المهاجم الإكوادوري فيليبي كايسيدو؛ محترف أبها السعودي الحالي وإنتر الإيطالي الأسبق، رفض الأخير التوقيع على العقود في اللحظات الأخيرة من المفاوضات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

رضا درويش؛ الرئيس التنفيذي للنادي الإيراني، كشف عن السبب وراء تراجع الإكوادوري موضحًا خلال تصريحاته للتليفزيون الإيراني أن بعض الجماهير المزيفة عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وجهت رسائل مهينة ونابية لزوجة محترف أبها وتهديدات حال قدومها لإيران.

واضاف درويش: "أنهينا المفاوضات مع اللاعب وأرسلنا العقود له ليوقعها، لكن شعرنا بالخجل من تصرفات بعض المشجعين الزائفين، فقد راسلنا كايسيدو قائلًا (بأي جريمة أهنت زوجتي؟ صرفت نظر عن مجيئي لإيران، هذا الأمر سيؤثر على صورة إيران أمام العالم وسيصبح الأمر أسوأ بعد ذلك".

على جانب آخر، تأكد غياب حارس برسبوليس الأساسي رضا بيرانوند عن لقاء العالمي، إثر معاناته مع إصابة، تعرض لها خلال التوقف الدولي الحالي، إبان مشاركته في ودية منتخب بلاده أمام بلغاريا.

يذكر أن النصر وبرسبوليس يقعان في المجموعة الخامسة رفقة الدحيل القطري واستقلال دوشنبه من طاجيكستان.