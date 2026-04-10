"إن قيام روبن فان بيرسي بذلك يقول الكثير عن المشاكل التي يواجهها فينورد"

ويشعر ويم كيفت بالقلق إزاء روبن فان بيرسي وأرني سلوت. يمر كلا المدربين بفترة عصيبة في فينورد وليفربول على التوالي، ولا يرى المهاجم السابق أي ضوء في نهاية النفق في الوقت الحالي.

اختار سلوت يوم الأربعاء ضد باريس سان جيرمان (خسارة 2-0) تشكيلة دفاعية من خمسة لاعبين، مع جيريمي فرينبونج على الجانب الأيمن. ''قبل الاستراحة، كان للاعب الدولي الهولندي بعض اللحظات الجيدة، لكنه كان غير مرئي في الشوط الثاني ضمن نظام الخمسة مدافعين''، كما قال كيفت في عموده بصحيفة دي تيليغراف.

"التكتيك الذي اختاره سلوت لم يساعد ليفربول. إنه لا يناسب الفريق وكان عبئًا أكثر منه حلاً. كانت النتيجة والأداء مخيبين للآمال. أثبت ليفربول أنك لا تكون بالضرورة أفضل دفاعيًا بخمسة مدافعين"، هكذا رأى كيفت خطة سلوت ضد باريس سان جيرمان وهي تفشل.

يقارن كيفت مباشرةً بالوضع الذي يعيشه فان بيرسي كمدرب لفريق فينورد. "في فينورد أيضًا تنقص الجودة، والفريق يعاني من قصور في الأداء الكروي، والثقة بعيدة المنال. ليست هناك توقعات جيدة للمباراة المهمة في الدوري الهولندي ضد مطارده نيك الذي يحتل المركز الثالث."

ما لا يساعد أيضًا هو أن لوتشيانو فالينتي وأنيس هاد موسى مشكوك في مشاركتهما مع فريق روتردام. "أن يضطر فان بيرسي إلى وضع نفسه في التشكيلة الأساسية أثناء التدريب يقول الكثير عن المشاكل في التشكيلة. وفي الوقت نفسه، هذا ليس الحل لفينورد أيضًا."

لذلك، يرى كيفت أن الوضع قاتم بالنسبة لفيينورد فيما يتعلق بزيارة ملعب دي جوفرت. "في روتردام، لا يمكنهم سوى الأمل في انتعاش المهاجم الياباني أياسي أويدا. أو أن يقع NEC ضحية الغرور أو ضغط الحاجة للفوز من أجل احتلال المركز الثاني. لكن مع أداء NEC هذا الموسم، لا أرى أن هذين السيناريوهين سيحدثان قريبًا."

يبدأ فينورد المباراة الحاسمة ضد نيك بفارق نقطة واحدة. وفي وقت سابق من هذا الموسم، خسر فريق فان بيرسي بنتيجة 2-4 في مباراة مثيرة أمام منافسه من نيميجن.