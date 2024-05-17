"إنه ملاك" .. مدرب فرنسا يكشف عن سبب ضمه لنجولو كانتي إلى قائمة يورو 2024

تعرف على ما قاله ديشان عن كانتي

كشف ديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا، عن الأسباب التي دفعته لضم نجولو كانتي لاعب وسط نادي الاتحاد، لقائمة الديوك التي ستشارك في كأس أمم أوروبا "يورو2024".

وأعلن ديشان عن قائمة الديوك، التي شهدت تواجد كانتي لأول مرة منذ سنتين، استعدادًا للمشاركة في يورو 2024 التي ستقام في ألمانيا شهر يونيو القادم.

وقال ديشان خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "كانتي قضى موسمًا كاملًا في الدوري السعودي، واستطاع أن يستعيد مستواه، وأنا مقتنع بأن المنتخب الفرنسي سيكون أفضل في ظل تواجده".

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وأضاف: "نجولو لعب أكثر من 4000 دقيقة خلال الموسم، واستعاد قدرته الرياضية في الدوري السعودي، في ظل درجة الحرارة العالية".

ديدييه واصل: "مع نجولو لا توجد أي مشاكل على الإطلاق، إنه ملاك والجميع يحبه، وليس لديه ضمانات، وكي أكون صادقًا لا يمكن لجميع لاعبي الوسط اللعب بشكل أساسي، ولكنه يستحق التواجد لأنه كانتي الذي يمتلك مكانة بين اللاعبين".