"الوضع ليس جيدًا" .. القلق يسود في بايرن ميونخ بسبب إصابة نوير

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تواصلت معاناة مانويل نوير في موسمه الصعب بعدما تعرض لإصابة متكررة في القدم وارتكب خطأً فادحاً آخر خلال فوز بايرن ميونخ بنتيجة 2-1 على ماينز. واضطر حارس المرمى المخضرم لمغادرة الملعب قبل نهاية الشوط الأول، ما أثار مخاوف جديدة بشأن حالته البدنية ومستواه.

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نوير يعيش فترة عصيبة أمام ماينز

حقق بايرن فوزًا بنتيجة 2-1 خارج ملعبه أمام ماينز، لكن الأنظار سرعان ما تحولت نحو نوير. فمستوى حارس المرمى المخضرم بات تحت مجهر الانتقادات الحادة عقب أداء مقلق آخر.

أصبح نوير أكبر لاعب سنًا في تاريخ بايرن على الإطلاق عند بلوغه 40 عامًا و225 يومًا، متجاوزًا بذلك بيرند دريهر. غير أن هذه المحطة التاريخية انتهت قبل الشوط الأول بسبب إصابة متكررة في القدم. وقبل استبداله المبكر بالحارس يوناس أوربيج البالغ 23 عامًا، ارتكب نوير خطأً فادحًا في التقدير، إذ تخبط في محاولة لإبعاد كرة عرضية سمحت لي جاي سونغ بتسجيل هدف، إلا أن راية التسلل أنقذت البافاري.

بايرن يترقب بقلق مشكلة القدم المتكررة

تمثل الإصابة مصدر قلق كبير لبايرن، إذ غاب نوير مؤخرًا عن أربع مباريات بسبب المشكلة ذاتها في القدم. وكان قد عاد للتو في فوز الفريق منتصف الأسبوع بدوري أبطال أوروبا على أتلتيكو مدريد. وفي ظل غياب المدرب فينسنت كومباني بداعي المرض، قدّم المدرب المساعد آرون دانكس تحديثًا مقلقًا عن حالة الحارس.

وكشف دانكس بعد صافرة النهاية: «شعر مجددًا بشيء في قدمه. في الوقت الحالي لا نعرف أي شيء، لكن من الواضح أن الأمر لم يكن جيدًا».

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الأرقام تسلط الضوء على تراجع حاد في المستوى

لم يكن الموقف الذي كاد أن يكلّف الفريق أمام ماينز سوى الأحدث في قائمة متنامية من الأخطاء التي يرتكبها لاعب كان يُعد يومًا أفضل حارس مرمى في العالم. ففي الشهر الماضي، سمح خطؤه أمام أوغسبورغ لروبن فيلهاور بتسجيل أسرع هدف في تاريخ البوندسليجا بعد ثماني ثوانٍ فقط.

وتسلط «أوبتا» الضوء على تراجع لافت في موثوقية نوير. فخطؤه أمام أوجسبورج كان خامس خطأ يؤدي إلى هدف في مبارياته الـ17 الأخيرة بالدوري، بمعدل خطأ واحد كل 3.4 مباراة. ويمثل ذلك تراجعًا هائلًا عن مستوياته المعتادة. ففي مبارياته الـ248 السابقة على هذه الفترة الأخيرة، ارتكب عشرة أخطاء فقط من هذا النوع، أي بمعدل خطأ واحد كل 24.8 مباراة.

تمريرات كين الحاسمة تُبقي بايرن على القمة

رغم المخاوف المحيطة بنوير، مدّد بايرن سلسلة مبارياته دون هزيمة خارج ملعبه في الدوري إلى 31 مباراة. ولم يتمكن هاري كين من التسجيل، لكنه قدّم تمريرتين حاسمتين لجوشوا كيميتش ولينارت كارل البالغ 18 عامًا. ويبقي هذا الفوز بايرن في صدارة ترتيب البوندسليجا برصيد 21 نقطة، متقدمًا على بوروسيا دورتموند بفارق الأهداف.