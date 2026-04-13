"إنه أحد أفضل اللاعبين الهولنديين في العالم! إنه يستحق فرصة للمشاركة في كأس العالم"

وفقًا لمدرب برايتون آند هوف ألبيون فابيان هورزيلر، فإن ماتس ويفر هو «أحد أفضل اللاعبين الهولنديين في العالم». وبناءً على ذلك، يرى مدربه أن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا يستحق المشاركة في كأس العالم.

ويفر يتطور في برايتون ليصبح أحد أعمدة الفريق. وفي نهاية الأسبوع الماضي، أظهر أنه ذو قيمة لا تقدر بثمن لفريقه: فقد سجل هدفين بمفرده ليقود فريق "السيغولز" للفوز على بيرنلي بنتيجة 0-2.

خارج المدينة الساحلية، يبدو أن اللاعب المولود في بورن قد تم نسيانه بعض الشيء. تعود آخر مباراة دولية لويفر إلى يونيو 2025، عندما شارك لمدة 45 دقيقة كلاعب وسط دفاعي ضد مالطا.

لكن في الوقت الحالي، أصبح ويفر الظهير الأيمن الأساسي في برايتون. في هذا المركز، يترك اللاعب الدولي الذي خاض 14 مباراة دولية انطباعًا كبيرًا على هيرزلر. "نمنحه الحرية لمهاجمة المساحات باتجاه خط الوسط"، قال بعد فوز فريقه في غرفة الصحافة في تيرف مور.

"هذه إحدى نقاط قوته. لقد تطور بشكل ممتاز كظهير، لأنه يتمتع بهذه الحرية، كما أنه قوي جسديًا جدًا في الدفاع"، هكذا أشاد الألماني بمواطننا.

ويضيف هورزلر المزيد من الثناء. "بالنسبة لي، هو حالياً أحد أفضل اللاعبين الهولنديين في العالم، لذا آمل أن يحصل على فرصة للمشاركة في كأس العالم. إنه يستحق ذلك تماماً."

لكن يبدو أن كويمان يتخذ خيارات أخرى في مركز الظهير الأيمن. حيث يفضل دينزل دومفريس (إنتر) ويوريان تيمبر (أرسنال). وقد حل لوتشاريل جيرترويدا (سندرلاند) محل تيمبر المصاب خلال فترة المباريات الدولية الأخيرة.