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إنفانتينو: لا أتمنى اعتزال ميسي ورونالدو .. والعرب سيظهرون وجههم الحقيقي

أحمد رفعت
10:03 م غرينتش+3 19‏/11‏/2022
Gianni Infantino, presidente da Fifa em encontro do IFAB, 13062022
رئيس فيفا يكشف عن المنتخب الذي سيشجعه في كأس العالم

أكد السويسري جياني إنفانتينو؛ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على أنه يتمنى استمرار البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي في الملاعب، حتى المشاركة في كأس العالم 2026.

وقال إنفانتينو خلال تصريحات بثت عبر قناة "بي إن سبورتس": "كأس العالم سيفتح أعين الجميع، خاصة الذين يتعاملون بسلبية مع العرب، وسيُظهر الوجه الحقيقي للدول العربية".

جياني أضاف: "للأسف منتخبي المفضل غير موجود في كأس العالم، ولكن سأركز مع جميع المنتخبات المتواجدة، ولكن لا شيء يعوض غياب منتخب بلادي عن كأس العالم".

رئيس فيفا تحول للحديث عن الثنائي "ميسي وروناردو، حيث أكد على أنه لا يتمنى اعتزال الثنائي، إلا بعد المشاركة في كأس العالن 2026.

واختتم إنفانتينو تصريحاته قائلًا: "إذا فاز ميسي أو رونالدو بكأس العالم 2022، ستكون تتويجًا لمسيرته، وسيسعى الآخر للبقاء كي يحقق نفس الإنجاز".

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