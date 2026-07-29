"مجرد اقتراح لكنه فرصة جيدة" .. إنفانتينو يعلق الضجة المحيطة بخطته الغريبة بشأن بيع كأس العالم

وبموجب هذه الخطط، يريد فيفا نقل الحقوق التجارية لكأس العالم إلى شركة جديدة، هي «FIFA Forward Enterprise». وبذلك، سيتمكن المستثمرون الخارجيون من الحصول على حصة في تلك الشركة.

وتعد الهيئة العالمية لكرة القدم الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحادًا بدفع مبلغ 40 مليون دولار إذا وافقت على الاقتراح قبل 19 سبتمبر.

وقد كانت ردود الفعل في عالم كرة القدم في الغالب غضبًا وسخطًا. ووفقًا لصحيفة «التايمز»، هناك حتى حديث عن «رشوة صريحة»، لأن الاتحادات لن تحق لها الحصول على المبلغ كاملاً إلا إذا وافقت قبل الموعد النهائي.

ويُقال إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) والاتحاد الكونكاكاف لكرة القدم (CONCACAF) يدرسان مقاطعة بطولات كأس العالم المستقبلية إذا تم المضي قدمًا في هذه الخطط.

وقد لاحظ إنفانتينو ردود الفعل المختلفة، لكنه شعر أنه مضطر للرد مرة أخرى، حيث علق قائلًا: «مبادرة FIFA Forward هي في الواقع اقتراح، وعرض، وجزء من عملية ديمقراطية. وهي قبل كل شيء فرصة، لكنها ليست التزاماً».

وأضاف: «نحن نهتم بالجميع. فقد كانت فوائد الاستثمار واضحة منذ فترة طويلة. بعد عشر سنوات من الدعم، شاركت دول مثل كاب فيردي وكوراساو والأردن وأوزبكستان في كأس العالم للمرة الأولى. نريد المساعدة في خلق المزيد من الحالات المشابهة لحالة الرأس الأخضر».

ويؤكد إنفانتينو: «سيستفيد المشجعون من تلك البلدان الأربعة ومن جميع أنحاء العالم استفادة هائلة من الإمكانات الرائدة، لأن كرة القدم ستتغير في تلك البلدان. لكن مرة أخرى: الأمر خيار لأعضائنا».

ليس الجميع معارضين لخطط إنفانتينو، على الرغم من محاولة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) اتخاذ موقف متشدد من خلال بيان قوي اللهجة.

وقال ديفيد تروندا، رئيس اتحاد تشيكيا لكرة القدم، إنه يرى مزايا في المقام الأول. وإذا انحازت المزيد من الدول إلى جانب إنفانتينو، فإن الجبهة الموحدة ضد هذه الخطط المثيرة للجدل قد تتعرض لخطر الانهيار في مرحلة مبكرة.