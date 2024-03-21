لويس إنريكي: لا أعلم شيئًا عن مبابي.. وهذا رأيي في مواجهة برشلونة!

المدرب الإسباني يفتح قلبه في العديد من الملفات..

تحدث الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان عن العديد من التفاصيل المتعلقة بفريقه وبمسيرته التدريبية وأمور أخرى كثيرة عبر "تويتش".

وقال إنريكي عن رحيل كيليان مبابي عن باريس سان جيرمان: "لا أعرف أي شيء، فقط كيليان (مبابي) يعلم!".

وعن وقوعه ضد برشلونة في قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا قال: "برشلونة فريق من بين الصفوة في أوروبا، لديهم لاعبون أقوياء، بالنسبة لي ككتالوني الأمر شديد الاختلاف".

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لكن إنريكي أشار إلى أنه سيفعل "كل ما بوسعه لتأهيل فريقه إلى المرحلة التالية في دوري أبطال أوروبا (نصف النهائي)".

وأشار إنريكي إلى أنه حينما كان مدربًا للمنتخب كان يود أكثر أن يتوج بكأس العالم، لكنه الآن يريد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا أكثر من أي شيء آخر.

ووصف إنريكي رأيه في صراع الدوري الإنجليزي هذا الموسم، قائلًا إنه يتمنى فوز آرسنال باللقب بسبب مدربه ميكيل أرتيتا، ثم مانشستر سيتي بدرجة أقل، وإن كان يتوقع أن يتوج فريق المدرب بيب جوارديولا باللقب في نهاية المطاف.