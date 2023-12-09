إندريك يحدد موعد ذهابه إلى ريال مدريد ويوجه رسالة قوية ضد العنصرية!

كشف عن استماعه لنصيحة غالية من والدته

كشف المهاجم البرازيلي إندريك عن موعد سفره إلى إسبانيا، للاستعداد للتعود على الأجواء قبل انضمامه رسميًا إلى صفوف ريال مدريد.

لاعب بالميراس الحاصل مؤخرًا مع فريقه على لقب الدوري البرازيلي، وقع لريال بشكل رسمي، ولكنه لن يتمكن من تمثيل الفريق هذا الموسم وسينتظر إلى يونيو 2024 لارتداء قميص الميرينجي.

صاحب الـ17 سنة قال لبرنامج "Os Donos da Bola":"فينيسيوس جونيور ورودريجو هما أصدقائي، نتحدث كثيرًا في معسكر المنتخب البرازيلي، سألوني متى سأذهب إلى ريال مدريد لزيارة المدينة".

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وأضاف:"سأذهب إلى هناك في ديسمبر وأعتقد أنه يمكنني البقاء معهم لفترة وسأكون قادرًا على مشاهدة بعض مباريات الفريق".

وفي سياق منفصل قال إندريك عن أزمة العنصرية:"لقد عانيت بالفعل من هذه المشكلة، ولكن والدتي دائمًا تخبرني بما يجب فعله في هذه المواقف، تعطيني المثل بطفل يعاني من التنمر في المدرسة لكنه لا ينتبه لمن يتنمر عليه، وبهذه الطريقة سيرى المتنمرون أن ذلك لا يؤثر فيه أبدًا".

يذكر أن المباراة التي من المتوقع أن يحضرها إندريك لريال هي مواجهة الفريق مع فياريال في 17 ديسمبر الجاري، وهي المباراة الأخيرة للميرينجي في عام 2023.