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مباشرةً من معسكر منتخب البرازيل، صدم إندريك، موهبة ريال مدريد، ميلان وروما وكل الأندية التي تسعى لضمه في سوق الانتقالات الشتوية.

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منذ الصيف الماضي، كان الموهبة البرازيلية إندريك، من مواليد 2006، ولا يزال في قلب الشائعات والأقاويل ومفاوضات الانتقالات. ففي إيطاليا، حاول كل من ميلان وروما ضمه خلال شهر أغسطس دون حظ يُذكر، ولا يزال الفريقان يضغطان بقوة تحسبًا لشهر يناير.

ومع ذلك، اختار إندريك، مباشرةً من معسكر منتخب البرازيل بعد المواجهة أمام سنغافورة، التوقف في المنطقة المختلطة والرد على الأسئلة المتعلقة بمستقبله أمام الصحفيين البرازيليين الحاضرين. والإجابة التي قدمها، والتي نقلها برنامج سبورتس سنتر برازيل على شبكة ESPN لم تكن ما كانت تنتظره الأندية المهتمة به.

نجم مع البرازيل

تألق إندريك قبل كل شيء على أرض الملعب، إذ اختار كارلو أنشيلوتي مكافأته بالدفع به أساسيًا إلى جانب فينيسيوس جونيور وإستيفاو في الخط الهجومي الثلاثي غير المسبوق للمنتخب البرازيلي. ومن خلال اللعب في مركز رقم 9، صنع إندريك أحد الأهداف الثلاثة الأولى لفينيسيوس، ثم سجل بنفسه الهدف الرابع (4-0) بتمريرة حاسمة من إستيفاو (واحدة من تمريراته الكثيرة).

وفي النهاية، فازت البرازيل على سنغافورة بنتيجة 7-0، وبقي إندريك في الملعب طوال الدقائق الـ90، مؤكدًا أنه سيكون جاهزًا، بمجرد عودته إلى مدريد، لنيل دقائق لعب أكثر بكثير من تلك التي منحه إياها مورينيو.

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دقائق محدودة مع مورينيو

بدأ إندريك الموسم مع ريال مدريد مصابًا، لكن بعد تعافيه من المشكلة العضلية، ورغم الغياب الاضطراري لفينيسيوس في أكثر من مناسبة (بسبب الإيقاف الطويل)، لم يجمع فعليًا سوى 141 دقيقة، خاض خلالها مباراة واحدة فقط أساسيًا، وسجل هدفًا واحدًا وصنع آخر في العودة المذهلة التي كان وراءها أمام روما في دوري أبطال أوروبا.

إندريك يريد البقاء

يتواصل ميلان وروما منذ فترة مع وكالة روك نيشن التي ترعى مصالحه، ويحاولان الضغط لانتزاعه، ويُفضَّل أن يكون ذلك على سبيل الإعارة أو حتى بشرائه بشكل نهائي وفق صيغة تتضمن خيار الشراء اعتبارًا من نهاية الموسم، وذلك خلال فترة انتقالات يناير. وحتى الآن، دأب جوزيه مورينيو على الإعلان صراحةً عن رغبته في الإبقاء على إندريك في مدريد، لكن اليوم كان اللاعب البرازيلي نفسه من أغلق الباب بشكل كامل (تقريبًا) أمام أي رحيل عن الميرينجي.

وخلال حديثه في المنطقة المختلطة، لم يشتكِ إندريك من قلة دقائق اللعب، وأكد مجددًا حبه لريال مدريد، النادي الذي لا يرغب في الانفصال عنه أبدًا: «قلة الفرص؟ أعتقد أنه قرار يعود إلى مورينيو، أليس كذلك؟ بالطبع، أنا مستعد دائمًا لمساعدة ريال مدريد، وهو أكبر نادٍ في العالم. آمل أن أتمكن من البقاء هناك مدى الحياة لمساعدة الريال ولأكون دائمًا عونًا لزملائي».