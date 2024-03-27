يبدو أننا على موعد مع أسطورة جديدة في النادي الملكي..

هدفان في مباراتين وأقل من 60 دقيقة بتوقف دولي اشتمل على مباراة على ملعب سانتياجو برنابيو بالذات، يا لها من بداية للبرازيلي إندريك قبل أن يأتي إلى ريال مدريد!.

لقد منح اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا الفوز لمنتخبه الوطني على إنجلترا في ويمبلي، ثم سجل في مرمى إسبانيا، في سانتياجو برنابيو بالذات، بعد خمس دقائق من دخوله الملعب.

هدف احتفل به مع والده الذي كان في مدرجات الملعب. ثم أوضح إندريك أنه ذهب ليعانق والده "لأنه كان موجودًا دائمًا في أصعب اللحظات".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

قال إندريك عقب المباراة في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "في النهاية عانقت عائلتي لأنهم كانوا الوحيدين الذين كانوا بجانبي عندما كنت في مرحلة ليست جيدة. كل الناس رموني بالحجارة وانتقدوني، الصحافة بأكملها انتقدتني، وعائلتي فقط من كانت بجانبي".

وأردف: "لقد غيروا حالتي، وأنا ممتن جدًا لهؤلاء الأشخاص في حياتي، أخي على سبيل المثال طلب مني أن أسجل مليون هدف اليوم، وأنا أتطلع للوصول إلى البرازيل ومنحه عناقًا".

كما أشار إندريك إلى الروح القيادية التي تحلى بها اللاعبون وعلى رأسهم دانيلو وفينيسيوس جونيور قائلًا إن الأخير أكد أن "على الجميع وضع البرازيل في القمة" ومشيرًا إلى أن الكل كان سعيدًا بأن فينيسيوس حمل شارة القيادة في المباراة.