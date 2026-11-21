كاردينالي يؤكد خطط الاستثمار في يناير

أشار كاردينالي إلى أن ميلان ينتظره شتاء حافل، مؤكدًا استعداد النادي لتعزيز صفوفه عند فتح سوق الانتقالات. وعقب اجتماع استراتيجي في مقر كازا ميلان، شدد رئيس ريد بيرد على أن النادي سيكون نشطًا، لكن كل خطوة يجب أن تنسجم مع الرؤية طويلة الأمد التي وضعتها الإدارة.

وأمضى المالك بعض الوقت في ميلانيللو لمتابعة التدريبات والتحدث مع اللاعبين، بغية الوقوف على أجواء الفريق قبل مباراته المقبلة في الدوري الإيطالي. ثم غادر مقر التدريبات بعد الرابعة عصرًا بقليل اليوم، لكنه أنزل زجاج سيارته قبل الانطلاق وتحدث إلى الصحفيين الحاضرين. ولم يقتصر حديثه على المباراة، بل تناول أيضًا سوق الانتقالات المقبلة وما يعتزم ميلان فعله.

وقال كاردينالي لوسائل الإعلام: «نعم، أنا مستعد. نعمل كثيرًا. الأمر معقد، وسوق الانتقالات في يناير صعبة دائمًا. لذا عليك أن تكون مستعدًا وأن تقتنص الفرص. الشيء الوحيد الذي أستطيع أن أعد به هو أننا لن نتخذ أي قرار ما لم نكن مقتنعين به تمامًا. سننفق المال، لكننا سننفقه بذكاء وبما يتماشى مع المشروع، بالتنسيق الوثيق مع روبن وكل من هنا في ميلانيللو».

السعي وراء إندريك لاعب ريال مدريد

كان أبرز ما كشف عنه كاردينالي خلال حديثه إلى وسائل الإعلام إقراره المباشر بالاهتمام بإندريك. ولم يحصل الموهبة البرازيلية على دقائق لعب منتظمة في العاصمة الإسبانية، ما أثار تكهنات واسعة بشأن انتقال محتمل على سبيل الإعارة أو بصفة نهائية.

ولم يفعل كاردينالي الكثير لتهدئة تلك التكهنات، إذ وصف اللاعب الشاب بأنه موهبة فريدة تنطبق عليها مواصفات اللاعبين المميزين الذين يرغب ميلان في ضمهم مع مواصلة إعادة بناء الفريق في حقبة ريد بيرد. وقال: «اسمعوا، هذا الاسم يتردد باستمرار أيضًا. هذا المشروع أكبر من لاعب واحد، لكنه أحد أفضل اللاعبين في مركزه، إن لم يكن الأفضل. لذا أكنّ له احترامًا كبيرًا، وسنرى ما هو ممكن».

لكن أي تحرك لضم المهاجم سيواجه عقبات، بعدما صرّح مدرب ريال مدريد جوزيه مورينيو مؤخرًا بأن ريال مدريد أهم من إندريك ، وأن الفريق يحتاج حاليًا إلى وجود اللاعب الشاب للحفاظ على العمق اللازم في صفوفه خلال مشاركته في البطولات المحلية والأوروبية.

تجديد عقد رابيو وتغييرات الإدارة

وبعيدًا عن بريق الصفقات الجديدة المحتملة، تطرق كاردينالي إلى مسألة داخلية مهمة تتعلق بمستقبل أدريان رابيو. فقد أصبح لاعب الوسط الفرنسي ركيزة أساسية في خط وسط ميلان، ويسعى النادي بشدة لضمان استمراره على المدى الطويل.

وقال كاردينالي: «أنا أحب أدريان، إنه أحد لاعبيّ المفضلين. أراه لاعبًا رائعًا، وأكنّ له ولعائلته احترامًا كبيرًا. نجري محادثات، وآمل أن نصل إلى نتيجة جيدة. لكن لو كان الأمر بيدي، لجعلته لاعبًا يشكل ركيزة للنادي».

وتطرق أيضًا إلى احتمال انضمام ماركوس كروشه إلى الهيكل الإداري، موضحًا أنه يتفهم اهتمام وسائل الإعلام بالمسؤول التنفيذي، لكن الإعلان الرسمي لن يصدر إلا بعد الانتهاء من كل شيء وجاهزيته للكشف عنه علنًا.