إنتر يهزم فريق روما الضعيف رغم التمريرة الرائعة التي قدمها ديفاين رينش

تغلب إنتر يوم الأحد على روما بفارق كبير. أظهر المتصدر فعالية كبيرة ووضع الضيوف تحت الضغط الشديد: 5-2. ويبتعد إنتر الآن بفارق تسع نقاط عن مطارده ميلان، الذي سيزور نابولي يوم الاثنين. ويظل روما في المركز السادس في الدوري الإيطالي ويخشى من موسم آخر بدون دوري أبطال أوروبا.

انطلق إنتر، الذي بدأ المباراة بوجود دنزل دومفريس في التشكيلة الأساسية، بشكل رائع أمام جماهيره. حصل ماركوس ثورام على الوقت والمساحة الكافيين لاختيار اللاعب الخالي من الرقابة داخل منطقة الجزاء، واختار دون مفاجأة لاوتارو مارتينيز، الذي سدد الكرة عالياً في الشباك بعد دقيقة واحدة: 1-0.

بدا إنتر متأججاً، وكان بإمكانه التقدم 2-0 بسرعة كبيرة عن طريق هاكان تشالهانوغلو وفيديريكو ديماركو، لكن هذه المرة تمكن الحارس مايل سفيلار من التصدي للكرات لصالح روما الذي بدأ المباراة بشكل ضعيف للغاية.

تراجع إنتر بعد ذلك قليلاً، مما أعطى روما الفرصة للتفكير في الهجوم. كاد دونييل مالين، الذي بدأ المباراة أساسياً مثل ديفاين رينش، أن يسجل بضربة رأس مدروسة، لكن يان سومر تمكن بصعوبة من إبعادها بأطراف أصابعه.

حاول مالين التسديد من مسافة بعيدة بعد ذلك بوقت قصير، لكن محاولته مرت على بعد متر واحد من المرمى. قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول، نجح روما في تسجيل هدف التعادل، ولعب رينش دوراً رئيسياً في ذلك. أرسل الظهير الأيسر المؤقت الكرة بلمسة رائعة إلى مانشيني، الذي سددها برأسه داخل المرمى: 1-1.

لكن في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول، تلقى روما ضربة قوية. سدد تشالهاوغلو الكرة من مسافة 30 متراً تقريباً، ورأى تسديدته القوية المعهودة من مسافة بعيدة تتجاوز سفيلاار: 2-1.

كان هذا الهدف إيذاناً ببداية شوط ثانٍ غاية في الإنتاجية من جانب إنتر. تخلص ثورام بسهولة من رينش، الذي تعرض لعرقلة خفيفة، ليمرر الكرة بعد ذلك عرضياً إلى لاوتارو. وسجل «إل تورو» الهدف بلمسة رائعة بباطن القدم.

وبعد ثلاث دقائق فقط، ظهر الهدف الرابع على لوحة النتائج. أظهر تشالهاوغلو مرة أخرى براعته بركلة ركنية مثالية. وصلت الكرة إلى ثورام الذي سددها برأسه دون عائق في الزاوية البعيدة.

لم تجد روما حلاً لمواجهة أسلوب إنتر، الذي سجل هدفه الخامس في المباراة في الدقيقة 63. أخطأ إيفان نديكا في التصدّي للكرة، مما سمح لنيكولو باريلا بالاستيلاء عليها. بعد تمريرة فاشلة، وجد الكرة أمام قدميه بفضل الحظ، وسددها في الزاوية العليا: 5-1.

ردت روما بعد ذلك عندما وصلت تمريرة مالين عبر كعب أحد مدافعي إنتر إلى قدمي لورينزو بيليجريني، وسدد الإيطالي الكرة بقوة. وفي الدقائق المتبقية، أضاع دينزل دومفريس وبيو إسبوزيتو فرصة لتوسيع الفارق: 5-2.