إنتر يعترف: حاولنا التعاقد مع ليونيل ميسي ولهذا السبب فشلنا!

لماذا فشل إنتر في ضم ميسي؟

كشف خافيير زانيتي نائب رئيس نادي إنتر، أنه أجرى محادثات مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للانضمام إلى الفريق الإيطالي بعد رحيله عن برشلونة.

ورحل ميسي عن برشلونة عام 2021 وانضم إلى فريق باريس سان جيرمان مجانًا في صفقة انتقال حر بعد أزمات عديدة مع إدارة النادي الإسباني.

وقال زانيتي لقناة "DAZN" نقلاً عن موقع Calciomercato.com: "لقد فوجئت عندما غادر ميسي برشلونة".

وتابع: "من الناحية الواقعية لا يمكننا التنافس مع أندية باريس سان جيرمان أو فرق الدوري الإنجليزي الممتاز ولكن بسبب علاقتنا تحدثنا عندما كانت هناك فرصة".

ولم يُظهر ميسي أي رغبة واضحة في ترك باريس سان جيرمان ويبدو أنه سيمدد عقده مع الفريق الذي سينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وسجل ميسي 26 هدفًا في 57 مباراة مع الفريق منذ انضمامه قبل عامين وتوج ببطولة الدوري الفرنسي الموسم الماضي.