إنتر كيفو .. عندما تصنع أمك برشلونة فليك في المنزل!

مباراة جديدة في دوري أبطال أوروبا وخسارة جديدة لإنتر، هي الخسارة السابعة في آخر ثمان مباريات والرابعة على التوالي في ميلانو، رقم لم يتكرر أبدًا في تاريخ النادي.

سقط إنتر الثلاثاء ضد كلوب بروجه البلجيكي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة كان يمكن تنتهي بخماسية من كل طرف أو فوز إنتر بسبعة أهداف لستة بعد عرض هجومي ممتع من الفريقين وفاضح على المستوى الدفاعي منهما أيضًا، ولكن لا لوم على بطل بلجيكا الذي حقق الفوز الأول في تاريخ أندية بلاده على إنتر، بل على بطل إيطاليا الذي مرة أخرى اهتزت شباكه بعريضة من الأهداف هذا الموسم.

يقدم بطل الثنائية المحلية هذا الموسم سيناريوهات ممتعة للمحايدين، ثلاث مرات يتأخر بفارق هدفين في النتيجة ويعود ليفوز أو يتعادل على الأقل، ذلك حدث في الدوري الإيطالي حيث يبسط سيطرته بفضل فارق المستوى والكرة التي يلعبها عن البقية، ولكن عندما تكرر السيناريو مرتين قاريًا فشل في العودة وخسر في مدريد ضد ريال، وعلى أرضه أمام بروجه.









واضح للعيان معاناة إنتر الدفاعية هذا الموسم، تراجع كبير في مستوى لاعبيه في الخط الخلفي وخصوصًا مانويل أكانجي، وهفوات كارثية من حارسه الأساسي الجديد جوسيب مارتينيز رغم تصدياته الإعجازية في نفس المباريات التي يكلف فيها فريقه أهدافًا ساذجة، ورغم ذلك يتغنى مدربه كريستيان كيفو بشخصية فريقه وإمكانياته الهجومية.

إنتر كيفو هو نسخة مشوهة من أفكار هانسي فليك في برشلونة حيث اللعب على فكرة التسجيل أكثر من الخصم ببساطة، والسبب ترسانة برشلونة الهجومية متعددة الأسلحة بوجود يامال ورافينيا وأولمو وفيرمين وجوردون والبقية، ولذا على مدار ثلاث سنوات الفريق يأكل الأخضر واليابس ولولا سيناريوهات مجنونة ضد إنتر نفسه وأتلتيكو لكان هيمن قاريًا أيضًا.

في إنتر لا يملك كيفو أمثال ما يملك فليك في برشلونة، بل يوجد لاوتارو الذي يسجل ثنائية ويضيع ضعفها ثم يخرج ليشتكي من تهميشه إعلاميًا مقارنة بمهاجمي القمة، ويوجد باريلا الغاضب من تهميشه من قبل مانشيني مع إيطاليا وهو الذي بصم على فشلها بالتأهل للمونديال مرتين، ويوجد تشالهان أوغلو الذي يصر أنه طينة الكبار في مركزه ثم بخطأ بسيط أمس أعطى بروجه التقدم.









البعض سيقول إن إنزاجي اقتحم قاعة الكبار في أوروبا بنفس المجموعة من اللاعبين، صحيح، ولكن مدرب الهلال الحالي كان يعي حدود قدرات فريقه ويعرف متى يتخلى عن كرته الهجومية الجذابة ويركن للدفاع، والمباراتان ضد بايرن ميونخ في مشواره القاري الإعجازي أبرز مثال حين ركن للدفاع واحترم الخصم، وفي نفس الوقت خماسية بي إس جي الفاضحة أكبر مثال على محدودية تلك المجموعة.

حقق كيفو إنجازًا كبيرًا بالتتويج بالثنائية في موسمه الأول، ولكن الخسائر القارية ضد الكبار ثم الخروج المهين بهزيمتين من بودو جليمت لطخت هذا الإنجاز، وأثارت الشكوك حول قدرته على الحفاظ على الإرث الذي صنعه إنزاجي لإنتر أوروبيًا بإعادته ضمن مصاف القمة. الروماني الشاب جريء ويحاول لعب كرة قدم عصرية منحته الهيمنة محليًا ولكن قاريًا يجب أن يعي أن الواقعية مطلوبة والأفكار الجذابة وحدها لا تكفي.

كيفو نفسه اعترف بأن الأموال وحدها لا تصنع بطلًا في دوري الأبطال، بل خليط من العناصر يمتزج فيتمخط منه الفائز، والأكيد أن تركيبة كيفو الحالية تعاني من خلل جسيم، الفريق قدم كرة قدم جيدة في البرنابيو ضد ريال وكان لا يستحق الخسارة، وضد بروجه صنع ما يكفي من فرص للفوز وحسم اللقاء مبكرًا، والمحصلة صفر نقاط حتى الآن.

الحديث عن تتويج إنتر بالأبطال لا يبدو واقعيًا من قبل تجارب كيفو، ولكن ما يصنعه الروماني يهدد ليس فقط العنصر الفني للفريق ولكن الاقتصادي، إنتر الذي حقق ميزانية إيجابية في 2025 بفضل مشواره القاري للنهائي رغم عدم تحقيق أي بطولات يعي جيدًا أن خروج قاري مبكر جديد مثل العام الفائت سيكون ضربة قاصمة لحسابات الفريق المالية، ووقتها ريمونتادات كيفو المحلية لن تكون كافية، والألقاب في إيطاليا لن تنفعه أمام جمهور تعود مع إنزاجي على السطوة القارية ضد الكبار وليس الهزائم ضد الصغار، وإدارة تعول كثيرًا على عائدات ذات الأذنين.