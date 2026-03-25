إنتر في أزمة الآن: النيرازوري يتعثرون مجدداً، وتراجع أسهم ميلان ونابولي في البورصة

لم يعد إنتر قادراً على الفوز. تعادل النيرازوري مع فيورنتينا، ليجدوا ميلان ونابولي يقتربان منهم، بعد فوز كل منهما بفارق هدف واحد على تورينو وكالياري. الآن – بعد حصد نقطتين في ثلاث جولات – أصبح الفارق عن الروسونيري والأزوري 6 و7 نقاط على التوالي، وهو فارق آخذ في التناقص، لكن وفقًا للمراهنات، لا يزال كافيًا للفوز باللقب، حيث تبلغ نسبة الرهان 1.14 على 888sport و1.15 على William Hill، بارتفاع طفيف مقارنة بـ 1.08 الأسبوع الماضي.

بعد تعثر روما، عاد ميلان إلى الانتصارات وهو يؤمن مجدداً بالعودة: انخفضت النسبة للفوز باللقب الثاني لميجنان وزملائه من 15 إلى 6.50، كما انخفضت النسبة لنابولي، الذي يسعى لتحقيق لقب ثانٍ مذهل، والذي كان متأخراً بـ 14 نقطة قبل ثلاث جولات فقط: انخفضت احتمالات فوز فريق كونتي باللقب الثاني على التوالي من 20 إلى 10 أضعاف الرهان.