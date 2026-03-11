إنتر، ثورام يتعافى لمباراة أتالانتا. باستوني مشكوك في مشاركته، لاوتارو يستهدف فيورنتينا

تتناقص تدريجياً أعداد المصابين في إنتر. إليكم آخر المستجدات قبل المباراة القادمة مع أتالانتا: وفقاً لـ Sky، من المحتمل أن يعود لاوتارو مارتينيز قبل فترة التوقف، أو في فلورنسا ضد فيولا أو ضد روما، وهي مباراة ستقام بعد فترة التوقف الدولية، حيث قد يستدعي سكالوني اللاعب الأرجنتيني للمشاركة في المباراة النهائية ضد إسبانيا. سيتم محاولة إشراكه في مباراة فيورنتينا، وكذلك هاكان تشالهانوغلو، الغائب بسبب إصابة عضلية.

حالة ثورام وباستوني - من ناحية أخرى، سيعود ماركوس ثورام يوم السبت ضد أتالانتا: لقد بدأ التدريبات يوم الاثنين، وواصل العمل أمس، وهو اليوم مع المجموعة، بعد أن تعافى من الحمى التي جعلته يغيب عن الديربي. أما بالنسبة لأليساندرو باستوني، فيجب الانتظار حتى يتعافى من الإصابة: سيستغرق الأمر بضعة أيام لمعرفة ما إذا كان سيشارك في مباراة أتلانتا.

الجدول الزمني - يشارك إنتر حاليًا في مسابقتين: الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا. فيما يلي المباريات القادمة التي سيخوضها إنتر، والتي تم تحديدها حتى الآن:

في 14/03/2026 الساعة 15:00 في الدوري الإيطالي ضد أتالانتا (إنتر - أتالانتا)

في 22/03/2026 الساعة 20:45 في الدوري الإيطالي ضد فيورنتينا (فيورنتينا - إنتر)

في 05/04/2026 الساعة 20:45 في الدوري الإيطالي ضد روما (إنتر - روما)

في 12/04/2026 الساعة 15:00 في الدوري الإيطالي ضد كومو (كومو - إنتر)

في 19/04/2026 الساعة 15:00 في الدوري الإيطالي ضد كالياري (إنتر - كالياري)

في 21/04/2026 الساعة 21:00 في كأس إيطاليا ضد كومو (إنتر - كومو)

في 26/04/2026 الساعة 15:00 في الدوري الإيطالي ضد تورينو (تورينو - إنتر)

في 03/05/2026 الساعة 15:00 في الدوري الإيطالي ضد بارما (إنتر - بارما)

في 10/05/2026 الساعة 15:00 في الدوري الإيطالي ضد لاتسيو (لاتسيو - إنتر)

في 17/05/2026 الساعة 15:00 في الدوري الإيطالي ضد فيرونا (إنتر - فيرونا)

في 24/05/2026 الساعة 15:00 في الدوري الإيطالي ضد بولونيا (بولونيا - إنتر