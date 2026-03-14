يتعين على إنتر ميلان أن يرد بقوة لصد محاولة ميلان للعودة في النتيجة وللاقتراب من لقب الدوري. تحدث كريستيان تشيفو، مدرب الفريق، عن هذا الأمر قبل المباراة ضد أتالانتا في مقابلة مع DAZN. وإليكم ما قاله:

"علينا العودة إلى ما كنا نفعله دائمًا هذا الموسم: إضفاء الإيقاع والاستمرارية. علينا أن نتعلم من أخطائنا ونمضي قدمًا بثقة. عودة ثورام مهمة، فقد تغلب على الحمى وتدرب جيدًا. يسعدنا عودته إلى التشكيلة، فهو مهم بالنسبة لنا".





"هل أنا قلق؟ قلقي لا ينبع من خسارة مباراة، بل يكمن في بناء الفريق ومسيرتنا. لطالما قلنا إننا نريد أن نكون منافسين حتى النهاية ولم يتغير شيء، ما زلنا نتمتع بنفس العزيمة".