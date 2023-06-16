إلى الهلال أم النصر؟ بطل العالم يعود بعد الاعتزال بسبب الأموال السعودية

هل نرى بطل العالم في دوري روشن السعودي الموسم القادم؟

يبحث ناديي الهلال والنصر عن التعاقد مع مدرب جديد خلال الفترة الحالية، وذلك قبل انطلاق معسكري الفريقين في بداية شهر يولو المقبل، استعدادًا للموسم الجديد 2023-24.

الهلال يُريد التعاقد مع مدرب خلفًا للأرجنتيني رامون دياز الذي رحل بنهاية عقده، بينما يسعى النصر للتعاقد مع مدرب جديد بعد رحيل الكرواتي دينكو إيليتشيتش، الذي جاء مؤقتًا بدلًا من الفرنسي رودي جارسيا.

وأشارت شبكة "جلوبو سبورت" البرازيلية، إلى أن المدرب لويس فيليبي سكولاري المدير الفني السابق للمنتخب البرازيلي، سيعود إلى التدريب بعد التقاعد خصيصًا، بعد تلقيه عرضًا سعوديًا مُغريًا.

وأضافت الصحيفة إلى أن سكولاري قام بإغلاق الأبواب أمام الأندية البرازيلية، مُشيرًا إلى أن الأندية السعودية تقدم عروضًا مالية جيدة، ستدفعه للعودة مرة أخرى إلى عالم التدريب بعد الاعتزال.

سكولاري الذي توج بكأس العالم 2002 مع البرازيل، أكد على أنه تلقى بالفعل عرضًا من أحد أندية الشرق الأوسط في نهاية شهر مايو الماضي، دون الكشف عن اسم الفريق، حيث سيعود إلى التدريب بعد تجربته الأخيرة مع نادي باراناينسي البرازيلي عام 2022.