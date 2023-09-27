إلى الدوري السعودي؟ من أوسيمين إلى نابولي: لست لاعبًا لكم بعد الفيديو المسيء!

الأجواء تشتعل بين الطرفين.. والسعودية مستفيدة

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تصاعدت حدة التوترات بين نابولي ولاعبه فيكتور أوسيمين بعد الفيديو المثير للجدل الذي نشر عبر حساب النادي الرسمي على "تيك توك" وحمل تهكمًا واضحًا ضد الدولي النيجيري.

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أوسيمين أهدر ركلة جزاء في الجولة الماضية من الدوري الإيطالي وخرج مستاء من قرار المدرب رودي جارسيا، ما بدأ التوترات كلها.

فيديو "تيك توك" ذلك كان عبارة عن تهكم على كلمات افتراضية قالها أوسيمين وهو يطالب بركلة جزاء، موجهًا حديثه إلى الحكم وقائلًا: "جيمي.. من فضلك.. ركلة جزاء" ليرد عليه الحكم "ركلة جزاء" ويحتسب الكرة كما أراد أوسيمين.

ثم يظهر الفيديو بسخرية لقطة تضييع ركلة الجزاء من قبل أوسيمين وينتهي الفيديو بشكل يوحي بأنه في الأخير فشل بمهمته.

اشتعلت الدنيا بالنسبة لأوسيمين، بدأ بتصريحات من وكيله كاليندا أعلن فيها عزم أوسيمين على اتخاذ إجراء قانوني ضد النادي، ثم قام الدولي النيجيري بمسح كل صوره بقميص نابولي من حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

يحمل هذا بشريات سارة للعديد من الفرق التي تريد ضم هداف الدوري الإيطالي الموسم الماضي، ما بين تشيلسي وآرسنال وريال مدريد الذين أبدوا اهتمامًا سابقًا به، أو أندية الدوري السعودي التي ستريد بالطبع الدخول في هذا المزاد المضمون.

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الهلال كان قد قدم عرضًا بنحو 170 مليون يورو من أجل أوسيمين تم رفضه، قبل أن يتجه الزعيم إلى الاعتماد على أليكساندر ميتروفيتش

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