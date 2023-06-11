إلكاي جوندوان يصدم برشلونة والاتحاد السعودي يهدده!

لاعب الوسط الألماني ما هو مؤكد حول مستقبله حاليًا هو رحيله عن مانشستر سيتي فقط!

بعد انتهاء صراع الهلال السعودي وبرشلونة الإسباني حول النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والذي خسره كلاهما، حان الآن موعد صراع البرسا مع الاتحاد السعودي حول الألماني إلكاي جوندوان؛ لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي.

ميسي رفض عرضي الزعيم والبلوجرانا وفضل الانتقال لإنتر ميامي الأمريكي، أما الألماني فما هو مؤكد حول مستقبله حتى الآن أنه سيرحل عن النادي الإنجليزي، في ظل نهاية عقده خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

جوندوان خرج بالأمس، عقب تتويج ناديه بطلًا لدوري أبطال أوروبا على حساب إنتر ميلانو الإيطالي، مؤكدًا لوسائل الإعلام، أنه لم يتخذ قراره النهائي بعد حول مستقبله ووجهته المقبلة.

هذه التصريحات تتنافى مع ثقة مسؤولي برشلونة في موافقة اللاعب على تمثيل البرسا في الموسم المقبل، إذ أوضحت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن النادي الإسباني يعول على الاتفاق الشفهي المبرم مع جوندوان لإتمام هذه الصفقة لصالحه، بجانب ثقتهم في رغبته في مواصلة المنافسة في البطولات الأوروبية ورغبة عائلته في الإقامة في إسبانيا.

لكن "سبورت" أشارت إلى أن النادي الجداوي يمثل تهديدًا حقيقيًا لبرشلونة رغم الاتفاق الشفهي مع الأخير، موضحة أنه إذا حسم جوندوان مصيره وفقًا للعرض المالي الأفضل، فهذا يعني أن الألماني سيزامل الفرنسي كريم بنزيما في الاتحاد.

جدير بالذكر أن قواعد اللعب المالي النظيف من شأنها أن تعطل أكثر من صفقة لبرشلونة خلال الصيف الجاري، حتى رغم كون جوندوان صفقة مجانية، فخزينة البرسا لا يمكنها تحمل راتبه خلال الفترة الحالية مع مرورها بأزمة مالية طاحنة.